Trump "contribuiu menos para as nossas contas do que empregadas de mesa ou imigrantes ilegais"

Ocasio-Cortez conta que pagou mais como empregada de um bar do que Trump © EPA

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 28 Setembro, 2020 • 08:03

Da reação de Donald Trump às acusações de fuga aos impostos, constam apenas duas palavras em maiúsculas e um ponto de exclamação: "Fake News!" O Presidente norte-americano manifestou-se através da conta da rede social Twitter, depois de no domingo o jornal The New York Times ter revelado documentos fiscais de Trump.

FAKE NEWS! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Também é nesta rede social que se multiplicam as reações democratas. A líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, divulgou uma declaração, na qual escreve que este é o sinal do desdém de Donald Trump pelas famílias trabalhadoras e a prova de que as declarações fiscais de Trump devem ser monitorizadas, como defende uma comissão na câmara baixa dos EUA.

It is a sign of President Trump"s disdain for America"s working families that he has spent years abusing the tax code while passing a GOP Tax Scam for the rich that gives 83 percent of the benefits to the wealthiest 1 percent. https://t.co/FXfxlc7wfY - Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 28, 2020

Joe Biden ainda não se pronunciou, mas a equipa de campanha divulgou um vídeo de 31 segundos, comparando a média de impostos paga por professores, bombeiros e enfermeiros: são no mínimo, mais de cinco mil dólares. Donald Trump pagou 750 dólares.

O antigo pré-candidato democrata Bernie Sanders diz-se chocado, e sublinha que, em dez dos últimos 15 anos, Trump não pagou um cêntimo em impostos.

Já Elisabeth Warren acusa Trump de ser um mentiroso, um empresário desonesto, que se aproveita de um sistema corrupto e desigual.

This is about more than one man's personal tax scams. Donald Trump is a liar, a cheater, and a crooked businessman, yes. But he's also taking advantage of a broken, corrupt, and unequal system that"s built for people like him to do what he did. - Elizabeth Warren (@ewarren) September 28, 2020

Alexandria Ocasio-Cortez, uma das congressistas democratas mais atacadas pelos republicanos, lembra que no último ano, foi criticada por ter despendido 250 dólares no cabeleireiro, em dia de aniversário. Agora, escreve a congressista, sabe-se que Trump gastou 70 mil dólares a arranjar o cabelo.

In 2016 & "17, I paid thousands of dollars a year in taxes *as a bartender.*



Trump paid $750.



He contributed less to funding our communities than waitresses & undocumented immigrants.



Donald Trump has never cared for our country more than he cares for himself. A walking scam. https://t.co/VZChbp8htu - Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 28, 2020

Cortez conta também que pagou mais como empregada de um bar do que Trump, enquanto homem de negócios milionário. E conclui: Trump nunca se importou com o país, só com ele próprio. É uma fraude ambulante.