Trump de volta à Casa Branca após confirmação da vitória de Biden

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já está de regresso à Casa Branca, em Washington, depois de uma manhã a jogar golfe na Virgínia e horas após o anúncio da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais.

O candidato do Partido Republicano, que ainda não reconheceu o triunfo do adversário na corrida presidencial, esteve cerca de quatro horas no campo de golfe que possui em Sterling, no estado da Virgínia.

Foi durante esse período que os principais meios de comunicação social norte-americanos e internacionais anunciaram que Biden tinha reunidos os votos necessários para ser declarado vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro.

O candidato democrata Joe Biden foi hoje anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, segundo projeções dos 'media' norte-americana.

Segundo as projeções, Biden totaliza 290 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.