Trump deixa recado a Guterres... no Twitter

António Guterres deixou esta terça-feira o aviso de que a ONU poderá não ter dinheiro até ao final do mês. Donald Trump, como de costume, respondeu no Twitter, pedindo ao secretário-geral da ONU que peça dinheiro a todos os países e não só aos Estados Unidos.

So make all Member Countries pay, not just the United States! https://t.co/IVbE4MqBVl - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de outubro de 2019

Numa carta enviada aos seus funcionários, o secretário-geral das Nações Unidas assinalou que serão necessárias medidas adicionais. Caso contrário, os salários dos trabalhadores estarão em causa.

Apesar do pedido para que os Estados-membros aumentassem as contribuições para o organismo mundial, os países só pagaram 70% da quantia necessária para as operações regulares deste ano, o que perfaz 209 milhões de euros.

O orçamento operacional da ONU para 2018/2019 é de quase 4,55 mil milhões de euros, com os Estados Unidos a contribuírem com 22%.