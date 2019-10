Trump diz que EUA podem ser mediadores do conflito entre a Turquia e os curdos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou esta quinta-feira a possibilidade de uma mediação norte-americana no conflito entre a Turquia e os curdos, após o início da ofensiva de Ancara no nordeste da Síria.

"Nós temos uma de três opções: enviar milhares de soldados para vencer militarmente, atingir duramente a Turquia financeiramente e com sanções ou ser os mediadores de um acordo entre a Turquia e os curdos", disse Trump, numa mensagem na rede social Twitter.

....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!