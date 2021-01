Trump diz que invasão do Capitólio é resultado de roubo de eleição

© AFP

O Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, justificou esta quarta-feira os incidentes no Capitólio como o resultado de lhe terem roubado "uma sagrada e esmagadora vitória eleitoral", num 'tweet' que entretanto foi eliminado.

"Estas são as coisas e eventos que acontecem quando uma sagrada e esmagadora vitória eleitoral é tão viciosa e descaradamente roubada aos grandes patriotas que têm sido tratados de forma injusta há muito tempo", escreveu Trump na sua conta de Twitter, antes de a rede social ter eliminado a mensagem, ao abrigo da decisão de travar mensagens que incitassem à violência.

Trump terminou o 'tweet' com a mensagem que já tinha enviado há algumas horas, pedindo aos seus apoiantes que hoje invadiram o Capitólio para irem para casa de forma pacífica, depois de dizer que gostava muito deles.

Nesta nova mensagem, Trump disse a esses apoiantes, que hoje estiveram envolvidos em ações de violência na invasão do Capitólio, para irem "para casa com amor e em paz", acrescentando que eles devem "recordar este dia para sempre".

A mensagem esteve visível apenas durante alguns minutos, antes de a empresa que gere a rede social Twitter a ter apagado, cumprindo uma decisão que tinha anunciado hoje, para travar 'tweets' que encorajassem a violência provocada pelos manifestantes pró-Trump.

A empresa que gere o Twitter disse hoje que essas mensagens não podem ser reencaminhadas, não se pode colocar um 'gosto', nem podem ser respondidas, numa decisão semelhante à que tinha sido tomada em relação a 'tweets' com informação não confirmada sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

"Dada a situação em Washington, estamos a trabalhar ativamente para proteger a integridade das conversas públicas na plataforma e tomaremos medidas contra todo o conteúdo que viole as regras do Twitter", pode ler-se na conta oficial da empresa com sede na Califórnia.

A decisão foi tomada depois de se ter verificado um intenso uso da rede social por manifestantes que se envolveram na invasão do Capitólio, durante o dia de hoje, transmitindo imagens em direto desde o interior do edifício.

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram hoje em confronto com as autoridades junto ao Capitólio, em Washington, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados pelos manifestantes pró-Trump no Capitólio.

As autoridades de Washington D.C. já decretaram o recolher obrigatório entre as 18:00 e as 06:00 locais (entre as 23:00 e as 11:00 em Lisboa).

Pelo menos uma pessoa foi ferida por uma bala e a polícia teve de usar armas de fogo para proteger congressistas.

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os violentos protestos ocorridos no Capitólio foram "um ataque sem precedentes à democracia" do país e instou Donald Trump a pôr fim à violência.

Pouco depois, Trump pediu aos seus apoiantes e manifestantes que invadiram o Capitólio para irem "para casa pacificamente", mas repetindo a mensagem de que as eleições presidenciais foram fraudulentas.