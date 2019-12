Trump diz que quer participar em todos os debates presidenciais de 2020

O Presidente norte-americano Donald Trump © Danny Wild/USA TODAY Sports/Reuters

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta segunda-feira estar disponível para participar em pelo menos três debates na campanha para as eleições presidenciais de 2020, contra qualquer candidato democrata.

"Estou ansioso para debater com quem quer que seja o sortudo que tropece na linha de chegada dos pouco assistidos debates dos democratas que nada fazem", escreveu Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter, desmentindo informações divulgadas pelo jornal The New York Times que noticiara que o Presidente pretendia ignorar os debates marcados para a campanha das próximas presidenciais.

Para a campanha eleitoral de 2020, a Comissão de Debates Presidenciais agendou três debates presidenciais e um debate vice-presidencial. Mas Trump diz que o seu desempenho como Presidente lhe dá confiança para "talvez considerar mais três debates", aproveitando para criticar a Comissão de Debates Presidenciais, que ele considera estar repleta de responsáveis que não gostam de si.

"Como Presidente, os debates são... decididos por mim. E há muitas opções, incluindo fazê-los diretamente e evitar a política desagradável dessa comissão tendenciosa", escreveu Trump no Twitter, relegando para mais tarde qualquer decisão sobre o assunto.

Trump acusou ainda a Comissão de Debates Presidenciais de o ter tentado prejudicar durante a campanha eleitoral de 2016, ao adulterar a modulação do seu microfone durante um debate com a candidata democrata, Hillary Clinton.

Num recente comunicado, a Comissão disse que "os debates televisivos das eleições são uma parte importante do processo democrático" e que já realizou 30 confrontos presidenciais e vice-presidenciais desde 1988, rejeitando qualquer acusação de falta de imparcialidade.

"O nosso registo é de justiça, equilíbrio e não partidarismo", escreveu a Comissão no comunicado.