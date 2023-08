Trump diz que vai faltar a debates das primárias presidenciais republicanas

Donald Trump © Brendan Smialowski/AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump confirmou no domingo que não vai estar presente no primeiro debate das primárias presidenciais republicanas, na quarta-feira, nem noutros.

"O público sabe quem eu sou e que presidência bem-sucedida tive", escreveu Trump na sua rede social.

"Então não farei debates", acrescentou.

O porta-voz de Donald Trump não esclareceu se o antigo presidente norte-americano planeia boicotar todos os debates das primárias ou apenas aqueles que estão agendados.

O ex-presidente e antigo líder do Partido Republicano disse durante meses que via poucas vantagens em se juntar aos seus rivais Republicanos no palco quando se reunissem pela primeira vez em Milwaukee, na quarta-feira, dada a sua liderança na corrida.

"Por que permitiria eu que as pessoas com 1 ou 2% e 0% me batessem com perguntas a noite toda?" disse, numa entrevista em junho com o apresentador da Fox News, Bret Baier, que atuará como moderador.

Trump também criticou repetidamente a Fox, anfitriã do evento no horário nobre de 23 de agosto, insistindo que é uma "rede hostil" que acredita que não o tratará com justiça.