Trump diz que vai ganhar combate contra inquérito de destituição

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quinta-feira que não receia o anúncio de que os Democratas vão redigir os artigos para a sua destituição, no Congresso, porque "os Republicanos nunca estiveram tão unidos".

"Vamos ganhar!", escreveu Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter, invocando o espírito de união dos Republicanos, minutos depois de a líder da Câmara dos Representantes ter anunciado que iria pedir aos parlamentares para redigirem os artigos de destituição que deverão ser votados no Congresso ainda antes do final do ano.

"Eles já tinham desistido da 'coisa' ridícula do Mueller, por isso agora agarram-se a dois totalmente apropriados (perfeitos) telefonemas com o Presidente ucraniano", escreveu Trump, referindo-se à investigação do procurador-especial Robert Mueller (sobre a interferência russa nas eleições de 2016) e aos telefonemas realizados em julho com o homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!