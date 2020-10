Trump e Biden? Só as moscas é que mudam...

José Meirelles, emigrante português nos EUA © Cristina Lai Men/TSF

Sempre que há eleições nos EUA, José Meirelles ouve dizer que são eleições históricas, mas desencantado com a política e os políticos, vai voltar a abster-se a 3 de Novembro. Tem sido assim desde a última vez que votou, ainda em Portugal, nas presidenciais de 1986, entre Mário Soares e Freitas do Amaral. Desde aí, o dono de um restaurante, junto a Times Square, prefere ficar em casa, porque como diz, citando um ditado português, "a merda é sempre a mesma. Só as moscas é que mudam."

A enviada da TSF aos EUA, Cristina Lai Men, ouviu os motivos de um emigrante português nos EUA que opta pela abstenção 00:00 00:00

No dia seguinte às eleições, "nada vai mudar", garante José Meirelles, que vê na abstenção uma forma de protesto. "Gostava de ver, um dia, 90% de abstenção. Talvez aí alguém se lembrasse que há alguma coisa errada", mas o que mais o preocupa é a qualidade dos candidatos: "fraquíssimo". Portanto, quando, no fim do dia, a escolha é entre Trump e Biden, José recorre a outra expressão, agora americana: "it beats me", ou seja, entre Trump e Biden, venha o diabo e escolha.