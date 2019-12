Trump e Johnson discutem futura negociação comercial entre EUA e Reino Unido

O presidente norte-americano Donald Trump © Kevin Lamarque/Reuters

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, falaram esta segunda-feira ao telefone e insistiram numa futura negociação comercial entre os dois países depois do Brexit.

"Os dois líderes reafirmaram o seu compromisso de fortalecer ainda mais a cooperação numa vasta área de questões, incluindo a negociação de um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e o Reino Unido", refere a Casa Branca em comunicado.

Donald Trump também aproveitou a chamada telefónica para felicitar Johnson pela vitória do Partido Conservador nas eleições da semana passada. Johnson obteve 365 dos 650 membros da Câmara dos Comuns (mais 48 do que em 2017), uma maioria absoluta que lhe permitirá tornar efetiva a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, aprovada em referendo em 2016.

Trump já tinha falado de uma futura negociação comercial com Londres após os resultados da eleição terem sido anunciados. O Presidente dos Estados Unidos sempre mostrou sintonia com Johnson desde que este chegou ao poder para substituir Theresa May, com quem mantinha divergências.

Além disso, o líder norte-americano nunca escondeu o seu apoio à saída do Reino Unido da União Europeia e chegou ao ponto de convidar um dos arquitetos do Brexit, o líder da extrema-direita Nigel Farage, para a sua campanha presidencial de 2016.