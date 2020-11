Trump insiste que ganhou as eleições horas após Biden vencer

Trump regressa à Casa Branca, depois de ter ido jogar golfe © AFP

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu na rede social Twitter que ganhou as eleições, horas após os principais 'media' norte-americanos anunciarem a vitória do candidato democrata Joe Biden.

"Eu ganhei as eleições, tive 71.000.000 votos legais", escreveu o candidato republicano, voltando a insinuar, numa mensagem já sinalizada pelo Twitter como contendo alegações disputadas, que "coisas más aconteceram" no processo eleitoral que os observadores republicanos não foram autorizados a ver.

Numa mensagem posterior, Trump refere que 71 milhões é o número máximo de votos que qualquer Presidente em funções obteve até hoje.

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

O democrata Joe Biden derrotou este sábado o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais e deverá tornar-se o 46.º Presidente dos EUA, segundo noticiaram os maiores 'media' norte-americanos cerca das 11h30 em Washington (16h30 em Lisboa).

Com 74,5 milhões de votos contabilizados até ao momento, o democrata Joe Biden já é o candidato presidencial mais votado da história dos Estados Unidos. O Presidente incumbente, Donald Trump, recebeu 70,3 milhões de votos, segundo a página eletrónica da CNN.

Mais de quatro horas depois do anúncio da vitória, Trump escreveu no Twitter que os observadores republicanos não foram autorizados a entrar nas salas onde são contados os votos e reitera: "Coisas más aconteceram que os nossos observadores não foram autorizados a ver. Nunca aconteceu antes".

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

"Milhões de boletins de voto por correio foram enviados para pessoas que nunca os pediram!", acrescenta.

Há vários meses que o Presidente Donald Trump lança suspeições sobre a legitimidade do resultado final das eleições, alegando não ter confiança nos votos por correspondência, que este ano bateram máximos, com mais de 100 milhões de eleitores a escolherem esta opção, por causa, entre outras razões, da pandemia de Covid-19.

O Presidente e candidato republicano tem mesmo usado a expressão "fraude eleitoral", pedindo aos seus apoiantes para estarem "muito atentos" ao processamento das votações e das contagens de votos.

Já hoje, depois de conhecida a vitória de Biden, o advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, disse que a campanha do ainda Presidente dos Estados Unidos vai avançar com processos contra o processo eleitoral devido a "fraude".

"Os processos vão começar a ser levados a tribunal na segunda-feira", disse Rudy Giuliani, advogado do candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, numa conferência de imprensa transmitida em vários meios de comunicação social, em que estava rodeado por alegados observadores republicanos que, disse, terão sido impedidos de inspecionar boletins de voto enviados por correio.