Trump insiste que vai vencer eleições no seu primeiro comício após as Presidenciais

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, assegurou na noite de sábado no estado da Geórgia que vai vencer o escrutínio, no seu primeiro comício após as Presidenciais, cuja vitória tem sido atribuída a Joe Biden.

"Estamos em vias de ganhar esta eleição", disse o Presidente cessante perante centenas de apoiantes reunidos ao ar livre em Valdosta. "Vão tentar convencer-nos que perdemos. Nós não perdemos", acrescentou, sob gritos entusiásticos.

Apesar das acusações de fraude, os tribunais rejeitaram numerosos recursos na justiça apresentados pela sua equipa de advogados através dos Estados Unidos.

Previamente, Trump tentou pressionar o governador da Geórgia para convocar uma sessão legislativa extraordinária destinada a reverter os resultados das eleições presidenciais neste estado, que deram a vitória ao seu rival republicano, mas com resultados infrutíferos.

Trump telefonou ao governador republicano Brian Kemp, que terá recusado o pedido, segundo um responsável oficial local citado pela agência noticiosa Associated Press, que falou na condição de anonimato.