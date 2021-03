Trump mantém críticas de crise na fronteira com o México e aponta dedo a Biden

Donald Trump © Jim Watson/AFP

O antigo Presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, criticou, na terça-feira, o que considerou ser uma crise na fronteira com o México como consequência da administração do democrata Joe Biden.

"É uma crise como poucas que tivemos e certamente nunca tivemos uma assim na fronteira, mas vai piorar. Quero dizer, o que se vê agora são números recorde muitos maus, mas vai ficar muito, muito pior em pouco tempo, verão estes números aumentar para um nível nunca antes visto", declarou Trump em entrevista à Fox News.

Trump criticava a postura da administração Biden, que contrasta com a política de imigração adotada pelo executivo que liderou até janeiro de 2020, considerando que as políticas que implementou estavam a funcionar "melhor do que nunca" e garantiu que o projeto bandeira do seu Governo, um muro em toda a extensão da fronteira entre os dois países, estava "quase completo".

"Podiam tê-lo terminado em um mês e seria simplesmente magnífico, é magnífico o que faz em áreas onde está totalmente terminado, mas apenas restam pequenas secções e deveria terminá-lo, mas destruíram o nosso país, as pessoas estão a entrar às centenas de milhares", completou.

O líder do Partido Republicano disse que tinha "um grande respeito" pelo Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que descreveu como sendo "um grande cavalheiro".

Apesar de ter abanando a Casa Branca há quase dois meses, Trump mantém as críticas acérrimas ao sucessor, que no primeiro dia 'rasgou' uma grande parte das decisões da administração que governou o país durante os últimos quatro anos.

Enquanto isso, o fluxo de migrantes que chega aos Estados Unidos começa a ameaçar a estabilidade da administração Biden. São cada vez mais os relatos de crianças separadas das famílias e que ficam retidas na fronteira.

A administração Biden disse que ia reverter as decisões consideradas desumanas, nomeadamente, a detenção de menores em instalações e onde até foram reportados casos de morte sob custódia das autoridades norte-americanas.