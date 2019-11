Trump no corpo de Rocky Balboa: o tweet enigmático do presidente dos EUA

Donald Trump tem mais de 67 milhões de seguidores no Twitter © Twitter

O Presidente dos Estados Unidos publicou no Twitter uma montagem em que surge no corpo de Rocky Balboa, personagem interpretada por Sylvester Stallone no cinema.

A montagem mostra Donald Trump com cara de 'poucos amigos' no corpo do pugilista Rocky Balboa. Trump não acrescentou qualquer comentário à enigmática imagem, mas o tweet já teve mais de 130 mil comentários e quase 600 mil likes.

A ausência de explicação por parte do Presidente dos Estados Unidos levou a que se especulasse sobre a intenção da publicação. Há quem diga que Trump quer mostrar estar pronto com lutar contra o processo de destituição, mas também há quem diga que a intenção do Presidente era mostrar o "peito incrível" de que tinha falado na noite anterior.

Durante um comício, Donald Trump tinha-se queixado de notícias que falavam de supostos problemas de coração e descreveu como tinha sido a ida ao médico. "Mostre-nos esse peito incrível. Queremos vê-lo. Nunca vimos um peito como este", teriam afirmado os clínicos.