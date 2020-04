Trump ordena Marinha dos EUA a destruir navios iranianos que ameacem o Golfo

Donald Trump, Presidente dos EUA © Yuri Gripas/EPA

Por Lusa 22 Abril, 2020 • 14:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou esta quarta-feira a destruição de qualquer embarcação iraniana que se aproxime perigosamente de navios norte-americanos no Golfo.

Há uma semana, o Pentágono acusou Teerão de estar a realizar "manobras perigosas" na região do Golfo, alegando que 11 lanchas dos Guardas da Revolução iraniana se atravessaram repetidamente em frente a navios dos Estados Unidos que patrulham o mar, a pouca distância e a grande velocidade.

"Ordenei que a Marinha dos EUA abata e destrua qualquer embarcação iraniana que ameace os nossos navios no mar", escreveu Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter.

A quinta frota da Marinha dos EUA no Bahrein não respondeu a perguntas enviadas pelos jornalistas sobre a reação desta mensagem do Presidente norte-americano.

A ameaça de Trump surge dias depois de os Guardas da Revolução terem anunciado a colocação em órbita de um satélite militar que os especialistas consideram ter sido produzido no âmbito de um programa espacial secreto desenvolvido pelo Governo de Teerão.

Os Estados Unidos e o Irão estão numa escalada de tensão, desde que Donald Trump saiu unilateralmente do tratado nuclear internacional, acusando Teerão de não cumprir as regras de contenção do seu programa nuclear, impondo sucessivas vagas de sanções económicas que provocaram retaliações com ataques junto de interesses norte-americanos e dos aliados na região.

O clima de tensão agravou-se no início deste ano quando os Estados Unidos mataram o influente general iraniano Qasem Soleimani, num ataque aéreo em Bagdade, levando Teerão a disparar mísseis contra bases militares iraquianas onde estavam soldados dos EUA.