Trump pede à Califórnia que deixe a Tesla voltar a produzir

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou a decisão do cofundador da Tesla, Elon Musk, de reabrir uma fábrica de veículos elétricos na Califórnia apesar da proibição em vigor, com um apelo às autoridades deste estado para que autorizem o fabricante a retomar as atividades.

"A Califórnia devia permitir que a Tesla e Elon Musk abram a fábrica, AGORA. Pode ser feito de maneira Rápida e Segura!", escreveu Trump no Twitter.

Na segunda-feira, Musk desafiou as autoridades, intensificando a atitude de confronto que tem vindo a demonstrar há vários dias, discordando publicamente do confinamento no estado da Califórnia, o que o levou a abrir um processo para voltar a produzir.

"Estarei em perigo como qualquer outro. Se alguém tiver que ser preso, peço que seja apenas eu", escreveu num tweet.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à Covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado do mundo em termos de número de mortes e casos, com 80.684 óbitos em 1.347.936 casos.

Pelo menos 232.733 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades dos Estados Unidos.