Trump pede ajuda a Putin para divulgar informações comprometedoras sobre filho de Biden

O antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, pede a Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia, que ajude a revelar informações comprometedoras sobre o filho de Joe Biden.

O milionário republicano, que ocupou a Casa Branca entre 2016 e 2021, acusa o filho do atual Presidente norte-americano, Hunter Biden, de ter recebido 3,5 milhões de euros da mulher do presidente da Câmara de Moscovo.

"Isto é muito dinheiro. Acho que Putin pode saber a resposta. Acredito que deve revelar", disse Trump, numa entrevista no programa "Just the News", da plataforma Real America"s Voice, citada pela agência France-Presse.

"Penso que devemos saber a resposta", acrescentou.

Num clima de pré-campanha presidencial, em 2016, Trump foi acusado pela Câmara dos Representantes de tentar pressionar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que este revelasse informações alegadamente comprometedoras sobre o filho de Joe Biden.