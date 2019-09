Conversas reveladas. Trump pediu à Ucrânia para investigar Joe Biden

O Presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao Presidente da Ucrânia, Volodymr Zelensky, que investigasse Joe Biden, antigo vice-presidente do país e seu possível rival nas próximas eleições, por suspeitas de corrupção. O conteúdo da chamada, feita a 25 de julho entre os dois presidentes, foi divulgado esta quarta-feira pela Casa Branca.

"Fala-se muito sobre o filho de Biden, que o Biden travou a investigação. Há muita gente que quer descobrir isso. Portanto, o que você conseguir com o procurador-geral seria espetacular. O Biden andou a vangloriar-se de ter travado a investigação, por isso seria ótimo que pudesse investigar... parece-me horrível", pode ler-se no resumo da conversa, que não foi transcrita rigorosamente, uma vez que as conversas entre presidentes não são gravadas.

A transcrição da conversa telefónica divulgada esta quarta-feira mostra Donald Trump a levantar alegações infundadas de que Joe Biden teria tentado interferir na investigação de um procurador da Ucrânia sobre a atuação de Hunter Biden enquanto administrador de uma empresa ucraniana, sugerindo que o caso fosse esclarecido pelo Governo ucraniano.

Na sua conta na rede social Twitter, no sábado, Trump tinha referido que foi "uma conversa perfeitamente normal e rotineira" que teve com o líder da Ucrânia, garantindo que "não foi dito nada de errado".

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden"s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn"t want to report!