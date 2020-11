Trump prevê chegada da vacina a partir da "próxima semana"

Donald Trump e a mulher Melania perdoaram o peru na Casa Branca, numa tradição do Dia de Ação de Graças © AFP

O Presidente dos EUA, Donald Trump, prevê a chegada da vacina contra a Covid-19 já "na próxima semana". Na tradicional cerimónia da altura do Dia de Ação de Graças, Trump concedeu o seu perdão ao peru "Corn".

Antes, num discurso aplaudido no exterior da Casa Branca, o Presidente norte-americano, que já deu luz verde para a transição de Biden, agradeceu o esforço de profissionais de saúde, assistentes sociais e investigadores.

"Estamos gratos pelas vacinas e pelas terapêuticas que em breve acabarão com a pandemia", frisou, referindo que é "uma sensação incrível" a iminente chegada da vacina e de outras terapêuticas que "em breve acabarão com a pandemia".

Nos EUA, as autoridades sanitárias recomendaram aos norte-americanos para não viajarem para as habituais reuniões familiares no Dia de Ação de Graças. Numa cerimónia na Casa Branca o peru "Corn" foi salvo do forno por causa do 'perdão' do Presidente dos Estados Unidos.

"O Dia de Ação de Graças é um dia especial para os perus, não muito bom para a maioria [destes animais] se refletirem sobre o assunto", disse o republicano Donald Trump, durante a anual cerimónia que 'perdoa' uma destas aves que estava destinada a ser consumida como prato principal deste feriado norte-americano.

Os EUA são o país mais afetado pela pandemia, com o número de infeções a aumentar drasticamente e onde já morreram quase 260 mil pessoas.