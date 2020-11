Trump reconhece derrota nas eleições norte-americanas mas volta a falar de "manipulação"

O chefe de Estado norte-americano também acusou a imprensa de ser "falsa e silenciosa" © AFP

Donald Trump recorreu à rede social Twitter para justificar a derrota nas Presidenciais norte-americanas. Para o Presidente dos Estados Unidos da América, "ele", Biden, "venceu porque a eleição foi manipulada".

"Ninguém podia observar as votações, os votos foram calculados por uma empresa privada da esquerda radical, Dominion, com uma má reputação e mau equipamento, que nem poderia qualificar-se para as eleições no Texas (onde eu ganhei por muitos votos)", acusou sem evidências a suportar as denúncias.

O chefe de Estado norte-americano também acusou a imprensa de ser "falsa e silenciosa".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn"t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

O tweet de Trump foi assinalado como questionável, e, em seguida, o atual Presidente dos Estados Unidos recuperou a teoria de que ainda vencerá as Presidenciais, numa nova publicação onde declara: "Eleição manipulada. Nós vamos ganhar!"

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Há dois dias Trump fez uma declaração, na Casa Branca, em Washington, sobre a propagação da pandemia nos Estados Unidos da América (EUA) e os avanços no desenvolvimento de vacinas e terapêuticas para combater o SARS-CoV-2, em que nem por uma vez referiu o nome de Joe Biden, Presidente eleito, mas assumiu que a administração Trump poderia ter os dias contados.

"Idealmente, não iremos para um confinamento, eu não irei para um confinamento, esta administração não irá para um confinamento. Esperançosamente, o que quer que aconteça no futuro, quem sabe que administração será... Acho que o tempo dirá", disse nessa altura o chefe de Estado dos EUA.