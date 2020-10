Trump sai do hospital para saudar apoiantes

© AFP

O Presidente dos EUA, que está a lutar contra a infeção do novo coronavírus, ausentou-se por breves minutos do hospital onde está a receber tratamento para saudar os apoiantes que se encontravam nas imediações.

De máscara no rosto, dentro de um veículo conduzido por agentes dos Serviços Secretos, o líder republicano levou ao delírio os simpatizantes, como mostram imagens captadas por jornalistas no local.

Antes da saída momentânea do hospital, Donald Trump gravou um vídeo onde explicou que queria ir fazer "uma pequena surpresa aos grandes patriotas" que estavam no exterior.



Na sexta-feira, o Presidente norte-americano e a mulher, Melania Trump, testaram positivo à Covid-19. Nesse dia, por "precaução", Trump deu entrada num hospital militar, uma vez que já apresentava sintomas da doença.

No mesmo vídeo, adiantou que tinha "aprendido muito" sobre o vírus.

"Tem sido uma viagem muito interessante. Aprendi muito sobre a covid-19. Aprendi-o realmente ao ir à escola. Esta é a verdadeira escola. Esta não é a escola dos livros. Percebo-a e compreendo-a. E é uma coisa muito interessante", disse.

No 'briefing' de hoje sobre o estado de saúde do chefe de Estado Norte-americano, o médico da Casa Branca, Sean Conley, admitiu a possibilidade de Donald Trump sair do hospital a partir de segunda-feira.

O médico adiantou que o estado de saúde do Presidente "continuou a melhorar", mas revelou que Donald Trump foi tratado com esteroides, depois de duas descidas dos seus níveis de oxigénio no sábado.

Trump tem 74 anos e é clinicamente obeso, o que o coloca em maior risco de complicações graves por causa do vírus que infetou mais de 7 milhões e matou mais de 200 mil pessoas nos Estados Unidos.

Na sexta-feira Donald Trump anunciou na sua página pessoal da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo ao coronavírus e que iria ficar em quarentena.

Horas depois, foi internado por medida de precaução no Hospital Militar Walter Reed.