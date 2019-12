"Festejemos Boris!" Trump saúda vitória dos 'tories' e garante acordo "melhor" que o da UE

U.S. President Donald Trump speaks during a summit on child care and paid leave at the White House in Washington, U.S., December 12, 2019. REUTERS/ © Kevin Lamarque/Reuters

O Presidente norte-americano, Donald Trump, recorreu ao Twitter para felicitar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pela vitória nas eleições gerais do Reino Unido, e afirmou que os dois países poderão agora negociar um grande acordo comercial bilateral.

"Parabéns ao Boris Johnson pela sua grande vitória!", escreveu Donald Trump.

"O Reino Unido e os Estados Unidos agora terão liberdade para conseguir um massivo novo acordo comercial, após o Brexit", declarou o Presidente norte-americano. "Este acordo tem potencial para ser muito maior e mais lucrativo do que qualquer acordo feito com a União Europeia", acrescentou. "Festejemos Boris!"

O Partido Conservador, de Boris Johnson, venceu as eleições gerais no Reino Unido, com maioria absoluta. Nesta altura, com 642 dos 650 lugares já atribuídos, os conservadores elegeram 358 deputados.

Para obter uma maioria absoluta, um partido precisa de vencer em 326 das 650 circunscrições eleitorais, mas, na prática, são precisos menos deputados porque o presidente da Câmara dos Comuns não vota e os deputados do Sinn Fein têm uma longa tradição de não assumirem funções.

Cerca de 46 milhões de britânicos votaram nestas eleições legislativas antecipadas no Reino Unido, as terceiras em menos de cinco anos, convocadas pelo Governo para tentar desbloquear o impasse criado no Parlamento pelo processo de saída do país da União Europeia.

A votos estiveram os 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico, aos quais concorreram 3.322 candidatos, dos quais 1.124 mulheres, tendo os partidos Conservador (635), Trabalhista (631), Liberal Democrata (611), Verde (498) e Partido do Brexit (275) concorrido no maior número de circunscrições a nível nacional.