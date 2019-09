Trump sugere prisão para o congressista encarregado de processo de destituição

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu esta segunda-feira que o congressista que supervisiona o processo para a sua destituição, Adam Schiff, devia ser "preso por traição".

A maioria Democrata na Câmara dos Representantes iniciou na passada semana um processo de destituição do Presidente, acusando Donald Trump de ter pressionado o Presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, para investigar as atividades da família de Joe Biden - ex-vice-presidente no mandato de Barack Obama e atual candidato Democrata às eleições de 2020 - na Ucrânia.

Donald Trump repetiu esta segunda-feira, na sua conta pessoal da rede social Twitter, que nunca pressionou Zelensky e que tudo não passa de uma "caça às bruxas" do Partido Democrata, e defendeu que o congressista responsável pelo inquérito mentiu e deve ser "preso por traição".

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?