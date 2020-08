Trump surpreendido com escolha de Kamala Harris. Obama satisfeito e confiante

© Robyn Beck/AFP

O Presidente norte-americano, o republicano Donald Trump, declarou-se na terça-feira "surpreendido" com a decisão do candidato democrata à Casa Branca de escolher para vice-presidente a senadora negra Kamala Harris, cujo desempenho considerou "medíocre".

"Fiquei mais surpreendido que outra coisa porque ela foi muito medíocre" durante a campanha das primárias do Partido Democrata, que Joe Biden venceu, declarou Trump durante a sua conferência de imprensa diária na Casa Branca.

"Ela teve resultados muito maus nas primárias. E isto é como uma sondagem", adiantou.

O Presidente dos Estados Unidos, candidato à reeleição, observou ainda que durante a audição do controverso candidato conservador ao Supremo Tribunal Brett Kavanaugh, em 2018, Kamala Harris foi "a mais mesquinha, a mais horrível, a mais insolente de todo o Senado".

Ela também "faltou ao respeito" a Joe Biden, adiantou Trump, numa referência ao primeiro debate das primárias democratas, em 2019, onde a senadora da Califórnia atacou com aspereza o antigo vice-presidente devido a posições anteriores deste sobre as políticas contra a segregação racial na década de 1970.

Ao contrário, o vice-presidente, Mike Pence, é "sólido como uma rocha" e "respeitado por todos os grupos religiosos", elogiou Trump.

Obama aponta para a derrota de Trump

O antigo Presidente norte-americano, Barack Obama, afirma que a escolha de Kamala Harris para vice-presidente de Biden é um passo rumo à vitória.

Na sua página oficial de Twitter, Obama escreveu: "Conheço a senadora Kamala Harris há muito tempo. Ela está mais do que preparada para o cargo. Passou a sua carreira a defender a nossa Constituição e a lutar pela justiça. Este é um bom dia para o nosso país. Agora vamos ganhar isto".

I"ve known Senator @KamalaHarris for a long time. She is more than prepared for the job. She"s spent her career defending our Constitution and fighting for folks who need a fair shake. This is a good day for our country. Now let"s go win this thing. pic.twitter.com/duJhFhWp6g - Barack Obama (@BarackObama) August 11, 2020

Biden anunciou na terça-feira ter escolhido Kamala Harris, 55 anos, para desafiar com ele Donald Trump nas urnas e se tornar, em caso de vitória, a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos.

"Tenho imensa honra de anunciar que escolhi Kamala Harris, combatente dedicada à defesa corajosa das classes populares e uma das que melhor servem o Estado, para minha parceira eleitoral", disse Joe Biden, 77 anos.

"Juntos (...) vamos vencer Trump", disse o antigo vice-presidente de Barack Obama na rede social Twitter.

I have the great honor to announce that I"ve picked @KamalaHarris - a fearless fighter for the little guy, and one of the country"s finest public servants - as my running mate. - Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

Kamala Harris declarou-se na terça-feira "honrada" por ter sido escolhida como vice-presidente de Joe Biden, que considerou capaz de "unir os norte-americanos" se vencer Donald Trump a 3 de novembro.

"Joe Biden pode unir os norte-americanos porque passou a sua vida a lutar por nós. E quando for presidente construirá uma América à altura dos nossos ideais", escreveu na rede social Twitter a senadora da Califórnia.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief. - Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020

"Estou honrada por me juntar a ele como candidata designada pelo nosso partido para ser vice-presidente e farei o que for necessário para que ele se torne o nosso comandante supremo", adiantou.