Trump testa negativo à Covid-19 antes do último debate presidencial

O teste do Presidente dos EUA acontece depois de Trump ter estado infetado com o vírus © Chris Kleponis/EPA

Por Lusa 23 Outubro, 2020 • 00:36

O chefe de gabinete da Casa Branca disse esta quinta-feira que o Presidente Donald Trump testou negativo para a Covid-19, antes do último debate presidencial com o candidato democrata, Joe Biden.

Mark Meadows adiantou que Trump foi testado a bordo do Air Force One, enquanto se dirigia para Nashville, Tennessee, e deu negativo.

A campanha de Biden disse também esta quinta-feira que o candidato democrata também fez o teste e deu negativo.

O teste do Presidente dos EUA acontece depois de Trump ter estado infetado com o vírus, o que levou a estar internado três noites no hospital.

Ambas as campanhas foram obrigadas a certificar que os seus candidatos e convidados VIP tenham testado negativo antes dos debates.

No entanto, Trump e a Casa Branca têm repetidamente recusado a dizer se o presidente realmente foi testado antes de participar no primeiro debate, tendo sido diagnosticado com o vírus dois dias depois.