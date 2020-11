"Trump vai ganhar." A aposta da única empresa de sondagens que previu a vitória em 2016

© Photo by Brendan Smialowski / AFP

Por Margarida Serra 03 Novembro, 2020 • 13:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Trafalgar -Group aposta essencialmente em sondagens ao nível estadual. Se o presidente conquistar alguns dos estados-chave há um homem que pode afirmar: "Eu bem vos disse".

Robert Cahaly é um antigo estratega republicano que há vários anos se dedica aos estudos de opinião. Ouvido ontem, numa rádio norte americana,não teve qualquer dúvida sobre o resultado das presidenciais, "penso que Trump vai ganhar. Vai ter mais de 307 votos eleitorais e vai ganhar".

É preciso relembrar que em 2016, quando surpreendeu tudo e todos ao prever a vitoria do atual presidente, Robert Cahaly até acertou no número de votos que cada candidato iria ter no colégio eleitoral.



Agora, ao contrário da maioria das sondagens, a Trafalgar Group prevê a vitória de Trump em alguns estados que são considerados chave nestas eleições. São estados que nas eleições variam entre a vitória de republicanos e democratas. Estados como o Arizona, Florida, Pensilvânia, Carolina do Norte ou o Texas.

Todos os estudos de opinião, realizados há poucos dias pelas equipas da Trafalgar Group, mostram um grande equilíbrio nos resultados, mas sempre com uma pequena vantagem para Trump.

Robert Cahaly recusa-se a explicar os métodos que resultam em previsões tão diferentes das outras empresas. Na entrevista de ontem, no entanto, lá foi dizendo que perceberam que contactar as pessoas através das novas tecnologias torna as sondagens mais fiáveis.

O dado essencial será, contudo, a atenção particular que é dada aos eleitores envergonhados: "A pessoa hesita em dizer em quem vai votar por medo de ser julgada. Tem por isso tendência a mentir e diz que vai votar noutro candidato para ser mais bem vista por quem pergunta".

A teoria de Robert Cahaly assenta na premissa de que toda a gente mente, em especial os conservadores. Ele garante que na América de Trump isso é ainda mais verdade.