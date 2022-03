TSF ouviu em Kiev os pedidos de ajuda dos ucranianos, corredor em Mariupol falhou e outros destaques TSF

© EPA

Ao 14.º dia de conflito, o enviado especial da TSF à Ucrânia, Pedro Cruz, chegou a Kiev. Na capital ucraniana, o repórter encontrou uma cidade praticamente deserta, com poucos carros e pessoas a circular, mas mais tarde, dezenas de pessoas reuniram-se no local para assistir a um concerto de uma orquestra.

Esta quarta-feira, a Ucrânia acusou a Rússia de ter quebrado novamente o acordo de cessar-fogo em Mariupol. Milhares de refugiados encontram-se no porto da cidade e em condições "apocalípticas" à espera de uma oportunidade de fugir do país, revela a Cruz Vermelha Internacional.

Na mesma cidade, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou no Twitter um vídeo que mostra o estado em que ficou uma maternidade em Mariupol, após uma ataque russo. Um fonte local adianta que o ataque provocou pelo menos 17 adultos feridos.

Em Odessa, o Bispo da cidade diz que há tiroteios frequentes e alarmes aéreos, todos os dias, na cidade no sul da Ucrânia. Num vídeo gravado na catedral de Odessa, Stanislav Szyrokoradiuk​​​​ fala de uma cidade deserta mas muito intranquila, para onde não é seguro ir.

A deputada e líder do partido da oposição na Ucrânia, Golos, Kira Rudik, avisa a NATO e a UE que a Terceira Guerra Mundial já começou. Em entrevista à TSF, a deputada, que se encontra em Kiev, disse acreditar que a Ucrânia vencerá esta guerra. E está disposta a lutar por isso.

Do lado russo, Vladimir Putin, culpou esta quarta-feira os "nacionalistas" ucranianos por dificultarem a evacuação de civis de cidades ucranianas sitiadas. O Presidente discutiu telefonicamente a situação na Ucrânia com o chanceler alemão, Olaf Scholz, abordando em particular "os aspetos humanitários".

O corte de energia na central nuclear de Chernobyl que ocorreu esta quarta-feira não teve um grande impacto na sua segurança, disse a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), após ser informada do problema pelas autoridades ucranianas. "A AIEA não vê um grande impacto na segurança" da central nuclear, escreveu a agência da ONU para as questões nucleares na rede social Twitter.

Dois meses depois de uma cirurgia inédita, David Bennet, a primeira pessoa a receber um transplante de um coração de porco, morreu, anunciou esta quarta-feira o hospital de Maryland, Estados Unidos, onde o homem tinha sido operado.

O golo solitário do brasileiro Lucas Paquetá deixou o FC Porto em desvantagem na eliminatória frente ao Lyon, mas tudo fica em aberto para o encontro da segunda mão no Parc Olympique Lyonnais. 0-1 foi o resultado final no Estádio do Dragão.