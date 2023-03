"Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo" é o líder da noite dos Óscares. Conheça todos os vencedores

© Stefani Reynolds/AFP

"Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo", uma produção independente de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, venceu o Óscar de Melhor Filme, na 95.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

O filme da dupla The Daniels elevou assim para sete o número de estatuetas conquistadas, liderando sobre os outros premiados.

Além do Óscar de Melhor Filme, "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo" conquistou os Óscares de Melhor Realização, Melhor Atriz, Melhor Ator Secundário e Melhor Atriz Secundária, Melhor Argumento Original e Melhor Montagem.

O filme liderava a corrida com 11 nomeações.

Para o Óscar de Melhor Filme, também estavam nomeados "Os Espíritos de Inisherin" (Martin McDonagh), "Os Fabelmans" (Steven Spielberg), "Tár" (Todd Field), "A Oeste Nada de Novo" (Edward Berger), "Top Gun: Maverick" (Joseph Kosinski), "Elvis" (Baz Luhrmann), "Avatar: O Caminho da Água" (James Cameron), "A Voz das Mulheres" (Sarah Polley) e "Triângulo da Tristeza" (Ruben Ostlund).

O filme "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy, conquistou esta noite o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

"Ice Merchants", de João Gonzalez, o primeiro filme português nomeado para os Óscares de Hollywood, estava nomeado nesta categoria com "The Flying Sailor", de Amanda Forbis e Wendy Tilby, "My Year of Dicks", de Sara Gunnarsdóttir, e "An Ostrich Told Me the World Is Fake, and I Think I Believe It", de Lachlan Pendragon.

Em entrevista à agência Lusa, no domingo, João Gonzalez disse que "esta nomeação já foi uma vitória enorme".

Os Óscares celebraram esta noite a 95.ª edição, no Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia que teve a curta-metragem "Ice Merchants", do português João Gonzalez, nomeada para Melhor Curta-Metragem de Animação.

"Ice Merchants" foi o primeiro filme português nomeado para os Óscares.

Eis a lista com todos os vencedores da noite:

Melhor Filme: "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"

Melhor Realização: Daniel Kwan e Daniel Scheinert (The Daniels) - "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator: Brendan Fraser - "A Baleia"

Melhor Atriz: Michelle Yeoh - "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"

Melhor Ator Secundário: Ke Huy Quan - "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"

Melhor Atriz Secundária: Jamie Lee Curtis - "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"

Melhor Argumento Original: "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"

Melhor Argumento Adaptado: "A Voz das Mulheres"

Melhor Filme Internacional: "A Oeste Nada de Novo", de Edward Berger

Melhor Filme de Animação: "Pinóquio de Guillermo del Toro"

Melhor Curta-Metragem de Animação: "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy

Melhor Documentário: "Navalny", de Daniel Roher

Melhor Curta-Metragem Documental: "The Elephant Whisperers", de Kartiki Gonsalves

Melhor Curta-Metragem: "An Irish Goodbye", de Tom Berkeley e Ross White

Melhor Fotografia: "A Oeste Nada de Novo"

Melhores Efeitos Especiais: "Avatar: O Caminho da Água"

Melhor Guarda-Roupa: "Black Panther: Wakanda Para Sempre"

Melhor Caracterização: "A Baleia"

Melhor Canção Original: "Naatu Naatu" - "RRR", de M.M. Keeravaani e Chandrabose

Melhor Banda Sonora Original: "A Oeste Nada de Novo", de Volker Bertelmann

Melhor Cenografia / Direção Artística: "A Oeste Nada de Novo"

Melhor Montagem: "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"

Melhor Som: "Top Gun: Maverick"