Tudo o que se sabe sobre a saúde de Donald Trump

Donald Trump tem Covid-19. A notícia foi avançada pelo próprio na sexta-feira e já fez correr muita tinta. O presidente norte-americano passou três noites no hospital e já regressou à Casa Branca, onde deverá ficar confinado. Eis tudo o que se sabe, até ao momento, sobre o estado de saúde de Donald Trump:

Data e local de contágio

Desconhecidos.

Data do primeiro teste positivo

Quinta-feira, dia 1 de outubro, segundo a porta-voz Kayleigh McEnany. A Casa Branca recusou revelar quando foi o último teste negativo, sendo que o presidente dos EUA se submete regularmente a testes à Covid-19.

Anúncio no Twitter

A notícia do contágio foi avançada pelo próprio Donald Trump no Twitter, dia 2 de outubro. "Vamos começar a quarentena e o nosso processo de recuperação de imediato. Vamos ultrapassar isto juntos!", escreveu.

Também Melania Trump escreveu uma publicação na notícia onde confirma o teste positivo. "Como muitos americanos este ano, o presidente dos EUA e eu estamos em quarentena em casa após teste positivo para Covid-19. Estamos a sentir-nos bem e adiámos todos os próximos compromissos", pode ler-se.

Hospitalização

Donald Trump entrou no Hospital Militar Nacional Walter Reed, na sexta-feira, dia 2 de outubro, às 18h30 (hora local), 23h30 em Portugal continental.

Sintomas

Inicialmente, Trump teve "febre alta", fadiga, tosse e congestão nasal, mas não ficou com falta de ar, de acordo com o médico da Casa Branca, Sean Conley. O último estado febril terá sido na sexta-feira.

A taxa de saturação de oxigénio no sangue caiu duas vezes para níveis que indicam uma eventual doença pulmonar. Na sexta-feira era de 94% e no sábado de 93%, níveis inferiores aos 95% normais para uma pessoa saudável.

Donald Trump nunca precisou do apoio de um ventilador para respirar, mas recebeu oxigénio na Casa Branca na sexta-feira, mas o médico Sean Conley é evasivo quando questionado se o presidente teve de voltar a receber oxigénio no sábado.

No Twitter, foram várias as mensagens de vídeo em que Trump se mostra sem sinais aparentes de fadiga. No domingo chegou mesmo a sair do carro para cumprimentar os apoiadores reunidos em frente ao hospital.

Pulmões

O médico Sean Conley não descreveu em que condição se encontram os pulmões do presidente dos EUA, nem revelou os resultados dos exames. Limitou-se a dizer: "Fizemos as observações esperadas, mas nada muito importante do ponto de vista clínico".

Questionado se Trump está com pneumonia, o médico respondeu: "Não estamos autorizados a falar sobre isso."

Tratamento

Ainda Casa Branca, na sexta-feira, o presidente norte-americano recebeu na sexta-feira uma dose forte (8 gramas) de um tratamento experimental da empresa de biotecnologia Regeneron.

Este tratamento é baseado em dois anticorpos produzidos em laboratório para neutralizar o coronavírus. Os resultados clínicos dos ensaios são promissores, mas sua administração é restrita a esses testes, embora com algumas exceções, como o caso de Trump.

Trump também foi tratado durante cinco dias com remdesivir, o primeiro antiviral a receber autorização de emergência das autoridades de saúde contra a Covid-19. É injetado por via intravenosa uma vez ao dia e tem como objetivo impedir o vírus de se replicar. Atualmente é recomendado a doentes em estado grave, que precisem de receber oxigénio.

Desde sábado, o presidente dos EUA também está a receber dexametasona, um corticoide indicado para casos graves. Trata-se de um medicamento da família dos esteroides que combate inflamações que podem comprometer os pulmões e outros órgãos vitais. Estudos indicam que pode reduzir a mortalidade por Covid-19.

Dúvidas dos especialistas

Os três tratamentos são usados em diferentes fases da infeção, o que gerou confusão sobre o real estado do presidente.

Vários especialistas questionam-se se a doença de Trump é mais grave do que os seus médicos revelam ou se foram tomadas mais precauções do que o habitual, apesar dos riscos de efeitos colaterais dos tratamentos.

"É o exemplo da síndrome VIP, em que o paciente recebe um tratamento irracional, sem base em evidências, e é tratado em excesso", comentou o diretor do Scripps Research Translational Institute, Eric Topol, citado pela AFP.

Saúde geral

O Presidente norte-americano tem 74 anos e é clinicamente obeso, o que o coloca em maior risco de complicações graves por causa do novo coronavírus.

O presidente norte-americano está ainda a tomar outros medicamentos e suplementos, incluindo zinco, vitamina D, famotidina (que pode ser usada contra azia), melatonina (geralmente prescrita para a insónia) e aspirina, informou Sean Conley na sexta-feira.

Saída do hospital

Donald Trump deixou na última noite o hospital militar Walter Reed, cerca das 18h40 locais (23h40 em Portugal continental).

Viajou de helicóptero para a Casa Branca, a bordo do Marine One, onde aterrou pouco antes das 19 horas de segunda-feira (00 horas em Portugal continental).

À chegada, Trump indicou que se sentia "muito bem". Depois subiu à varanda do Pórtico Sul e tirou a máscara, que enfiou no bolso, para que os jornalistas o pudessem fotografar com ambos os polegares levantados.

"Sinto-me muito bem! Não tenham medo da Covid-19. Não deixem que ele domine as vossas vidas. ... Sinto-me melhor do que há 20 anos", escreveu no Twitter.

Covid-19 na Casa Branca

A Unidade Médica da Casa Branca está a rastrear todos os contactos do chefe de Estado norte-americano, que raramente usou máscara nos eventos públicos onde esteve presente.

Além de Trump, testaram positivo para Covid-19 a primeira-dama, Melania Trump, a conselheira da Casa Branca Hope Hicks, que adoeceu na quarta-feira e a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany.

Também os senadores republicados Tom Tilis, Mike Lee e Ron Johnson foram diagnosticados com Covid-19, bem como o diretor de campanha, Bill Stepien, a antiga conselheira Kellyanne Conway e três jornalistas acreditados para trabalhar na Casa Branca.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19