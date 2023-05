Tudo por causa de uma bandeira. Delegações ucraniana e russa envolvem-se em agressão na Turquia

O desentendimento começou quando o secretário da delegação russa arrancou uma bandeira da Ucrânia ao deputado ucraniano Oleksandr Marikovski, que, alegadamente, tinha estendido a bandeira azul e amarela atrás da delegada russa Olga Timofeeval, enquanto estava a ser entrevistada.

Por Carolina Quaresma 05 Mai, 2023 • 12:13

O desentendimento começou quando o secretário da delegação russa arrancou uma bandeira da Ucrânia ao deputado ucraniano Oleksandr Marikovski, que, alegadamente, tinha estendido a bandeira azul e amarela atrás da delegada russa Olga Timofeeval, enquanto estava a ser entrevistada.

Um membro da delegação ucraniana e outro da delegação russa envolveram-se, na quinta-feira, num episódio de agressão física durante uma assembleia da Organização para a Cooperação Económica do Mar Negro, que decorria em Ancara, na Turquia.

O desentendimento começou quando o secretário da delegação russa, Valery Stavitsky, arrancou uma bandeira da Ucrânia ao deputado ucraniano Oleksandr Marikovski, que, alegadamente, a tinha estendido atrás da delegada russa Olga Timofeeval, enquanto estava a ser entrevistada.

No vídeo é possível observar o representante ucraniano a dar um murro na cara do delegado russo, depois de Valery Stavitsky ter arrancado a bandeira azul e amarela das mãos de Oleksandr Marikovski, com o objetivo de impedi-lo de aparecer em frente à câmara durante uma entrevista com a representante russa.

O incidente teve lugar num corredor do edifício do Parlamento, onde decorria a assembleia da Organização para a Cooperação Económica do Mar Negro.

Durante o dia de quinta-feira alguns representantes ucranianos discutiram com os agentes de segurança do local, que, por sua vez, tentaram afastá-los enquanto se manifestavam, gritando e empunhando bandeiras da Ucrânia ao lado da principal representante russo, enquanto este tentava dirigir-se à assembleia.

O presidente do Parlamento turco já repreendeu o sucedido. "Condeno este comportamento que perturba o ambiente pacífico que a Turquia está a tentar estabelecer", disse.