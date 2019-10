Tufão Hagibis já fez pelo menos 26 mortos e mais de 150 feridos

© REUTERS

Pelo menos 26 pessoas morreram nos últimos dias, no Japão, na sequência do Tufão Hagibis e mais de 150 ficaram feridos, avança a TV NHK. O governo formou uma equipa especial com cerca de 27 mil pessoas - polícias, bombeiros e elementos da guarda costeira - que já foram para o terreno com a missão de resgatar pessoas que estão isoladas.



A TV NHK mostra imagens de vastas áreas residenciais, no centro e no leste do Japão cobertas de uma água castanha. O rio Chikuma transbordou, arrastando destroços pelo caminho e há helicópteros militares a resgatar pessoas que viviam próximo do rio.



Na cidade de Nagano, as equipas de resgate conseguiram salvar um grupo de idosos que estavam num lar que foram carregados às costas ou transportados em barcos insufláveis.



O pior tufão no Japão nos últimos 60 anos deixou 425 mil casas sem luz e água e os transportes também foram afetados. Um terço dos comboios bala estão submersos e não se sabe ainda quando podem voltar a circular.



Nos aeroportos de Tóquio, foram cancelados cerca de 800 voos. Em todo o país, mais de 6 milhões de pessoas foram aconselhadas a sair de casa.