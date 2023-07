Tumultos em França. Bombeiro morre durante combate a fogo ateado num parque de estacionamento

Mais de 5000 carros foram incendiados durante os protestos © Sebastien Salom-Gomis/ AFPAFP

Um bombeiro de 24 anos morreu esta madrugada em França, quando combatia um incêndio num parque de estacionamento subterrâneo em Saint-Denis, região metropolitana de Paris.

"Um jovem cabo do corpo de bombeiros de Paris morreu, apesar da resposta muito rápida da equipa" que integrava", escreveu o ministro do Interior, Gérald Darmanin, no Twitter, esta segunda-feira.

Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis (93), un jeune Caporal-Chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers.

Toutes mes condoléances... - Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 3, 2023

O fogo que atingiu vários carros terá sido um dos 352 incêndios ateados na via pública na última noite, na sequência da sexta noite consecutiva de tumultos desencadeados pela morte de um adolescente alvejado pela polícia em Nanterre.

A imprensa francesa descreve uma noite mais calma entre domingo e segunda-feira, com mobilização de 45.000 polícias e gendarmes (polícia militarizada) em todo o país.

Pelo menos 157 pessoas foram detidas, segundo o balanço provisório desta segunda-feira, elevando para 3354 o número de detidos desde o início das manifestações.

Foram até agora incendiados 5000 veículos e queimados ou danificados mais de mil edifícios.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, a primeira-ministra, Élisabeth Borne, e sete ministros do Governo reuniram-se este domingo à noite numa reunião de emergência para uma "atualização da situação".

Esta segunda-feira, Macron deverá reunir-se com os presidentes do Senado (câmara alta do parlamento francês), Gérard Larcher, e da Assembleia Nacional (câmara baixa), Yaël Braun-Pivet.

Já na terça-feira, o chefe de Estado francês vai receber no Eliseu cerca de 200 autarcas dos municípios afetados pelos tumultos dos últimos dias.

Nahel Merzouk, de 17 anos, morreu na passada terça-feira em Nanterre, nos arredores de Paris, na sequência de uma operação de controlo de trânsito.

O jovem estaria a conduzir na faixa dos autocarros, tendo sido mandado parar pela polícia, mas não obedeceu à ordem. Um dos agentes disparou contra Nahel, atingindo-o no braço e no peito, o que lhe provocou a morte.