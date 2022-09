Turista norte-americano multado em 450 euros após comer e beber ao lado de fonte em Roma

O episódio aconteceu na Fontana dei Catecumeni, em Roma © Wikimedia Commons

Por Carolina Quaresma 08 Setembro, 2022 • 09:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um turista norte-americano foi multado em 450 euros por comer e beber enquanto estava sentado ao lado de uma fonte, em Roma, violando as regras desenhadas para proteger fontes monumentais e combater o excesso de turismo.

Segundo a polícia italiana, citada pela CNN Internacional, o homem de 55 anos sentou-se na beira da Fontana dei Catecumeni para comer, por volta da 01h00 de sábado. A intervenção das autoridades deveu-se ao facto de o homem ter "a intenção de beber e comer em parte da fonte", desrespeitando as regras projetadas para proteger este tipo de locais.

A fonte, construída entre 1588 e 1589 pelo arquiteto e escultor Giacomo della Porta, foi restaurada em 1997.

As regras para proteger fontes históricas, estátuas e outros monumentos foram introduzidas pela primeira vez na década de 1970, mas em 2019 foram atualizadas, com destaque para a manutenção da "decoração ambiental".

No fim de semana passado, a polícia local realizou mais de 300 operações de fiscalização, com patrulhas de rua. Além dos limites ao volume de música tocada nos bares, as normas incluem também a proibição de beber nas ruas e dar mergulhos nas fontes da cidade.

As autoridades podem aplicar multas e banir pessoas de uma determinada área durante 48 horas. Os reincidentes podem ser banidos até 60 dias.

Quando estas regras foram introduzidas, a Câmara Municipal de Roma disse que seriam aplicadas para "lidar com muitos aspetos da vida da cidade, com particular atenção ao respeito pelo património artístico e cultural da capital" italiana.

A autarquia tem também o objetivo de combater o excesso de turismo. Antes da pandemia de Covid-19, Roma recebia cerca de 10 milhões de visitantes por ano.

Já foram registados vários incidentes que envolvem violações destas leis. Em maio deste ano, a polícia de fronteira deteve um homem saudita, de 37 anos, no aeroporto internacional de Milão, após este ter conduzido um Maserati alugado pela Escadaria Espanhola de Roma, acabando por abandoná-lo em seguida.

Um mês depois, dois turistas norte-americanos foram multados e banidos temporariamente do centro da cidade de Roma depois de terem danificado degraus enquanto se deslocavam de trotinete elétrica.