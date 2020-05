Turista tira foto do próprio assalto © Direitos reservados

Nos tempos pré-pandemia, as pessoas faziam turismo.

Como Robson Xavier, de Maringá, no interior do Paraná, que escolheu São Paulo para curtir o carnaval de 2020.

Xavier aproveitou a passagem pela maior cidade do Brasil para conhecer os imensos e animados blocos de rua, mais o desfile das escolas de samba no Anhembi e outros cartões postais da cidade, como a Praça da Sé, bem no centrão da megalópole.

Mas conheceu ainda mais um, digamos, cartão postal da cidade: o roubo de telemóveis.

Na sexta-feira carnavalesca, ele foi uma das 142 pessoas a perder o aparelho para os ladrões.

Foi a única, no entanto, "num misto de sorte e de reflexos", como ele próprio definiu, a conseguir recuperá-lo.

E, dessa forma, a registar em fotografia esse tal cartão postal que São Paulo não gostaria de ter.

Xavier fotografava um amigo, com a Sé paulistana por trás, quando um rapaz de bicicleta se aproximou e efetuou o furto, frustrado, do celular.

Ficou tudo impecavelmente registado ao vivo e a cores. A igreja, imponente lá atrás, a pose do amigo sorridente para a foto, os coqueiros de lado e, em primeiro plano, o ladrão de telemóveis, vestido com roupas de marcas multinacionais ao volante de uma bicicleta.

No álbum de fotografias da viagem, não será a foto mais "fofa" da viagem mas será seguramente a mais original, a de maior valor jornalístico e, porque não, um cartão postal de São Paulo.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil