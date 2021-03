Turistas britânicos podem voltar a Portugal em maio

Portugal está a preparar-se para começar a receber os turistas britânicos a partir do dia 17 de maio © Paulo Spranger /Global Imagens

Portugal está a preparar-se para começar a receber os turistas britânicos a partir do dia 17 de maio, avançou Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, numa entrevista à BBC Radio, citada pela Reuters. Para entrarem no país, os britânicos terão de apresentar um certificado de vacinação ou um teste negativo à Covid-19. Esta novidade vem aumentar as esperanças de uma recuperação do setor das viagens na Europa já este verão.

"Esperamos receber todos os turistas britânicos a partir de 17 de maio", revelou Rita Marques, acrescentando que, com a documentação necessária, o processo será "muito simples".

A secretária de Estado do Turismo aconselhou também os britânicos a participarem no plano de certificados digitais europeu para que possam viajar dentro da União Europeia.

Quando Boris Johnson apresentou, no final de fevereiro, o plano de desconfinamento para o Reino Unido anunciou que as viagens para fora do país continuariam proibidas até, pelo menos, 17 de maio. Isso bastou para que, poucas horas depois, Portugal já fosse um dos destinos mais procurados pelos britânicos.

As transportadoras aéreas easyJet e Jet2.com anunciaram, na altura, terem registado um aumento de 600% na procura de pacotes de férias em países como Espanha, Portugal e Grécia, apesar de o primeiro-ministro britânico não ter avançado uma data para que deixe de ser proibido viajar para o estrangeiro sem justificação válida.