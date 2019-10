Turquia anuncia morte de primeiro soldado na ofensiva contra curdos

© REUTERS

Por Lusa 11 Outubro, 2019 • 10:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Turquia anunciou esta sexta-feira a morte do primeiro soldado na ofensiva contra os curdos no nordeste da Síria.

Pub Pub

Um soldado morreu e outros três ficaram feridos no combate contra os curdos na Síria, as primeiras vítimas do lado da Turquia na ofensiva que começou na quarta-feira, informou esta sexta-feira o Ministério da Defesa turco.

Pub Pub

"O nosso irmão de armas caiu mártir na quinta-feira, 10 de outubro, num confronto com os terroristas do YPG na área da 'Operação Fonte de Paz'", adiantou o Ministério da Defesa turco em comunicado.

A ofensiva no nordeste da Síria tem como alvo os curdos do YPG, apoiados pelo ocidente na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico.

Ancara, contudo, considera o YPG um movimento terrorista devido às ligações com a guerrilha curda ativa na Turquia, o PKK.