Turquia já terá começado ataque aéreo contra curdos na fronteira Síria-Iraque

Já terão começado os ataques aéreos sobre os militares curdos que estão estão na zona de fronteira entre a Síria, o Iraque e a Turquia. A informação está a ser avançada pela televisão RT e pela agência de notícias SANA, da Síria.

Os primeiros relatos avançados pela agência de notícias síria dão conta de que não há vítimas mortais. O alvo do bombardeamento terá sido um edifício das milícias curdas, uma organização intitulada Unidades de Proteção Popular.

Estas tropas ajudaram as forças norte-americanas durante o combate ao Estado Islâmico, mas são vistas por Ancara como uma organização terrorista. Ancara, no entanto, nega que tenha feito qualquer disparo na região.

O canal russo cita fontes no terreno e aponta para vídeos publicados online que, alegadamente, mostram aviões turcos a atacar tropas curdas.

#Syria : video showing Turkish Air Force targeting area of Semalka border crossing with #Iraq (used to transfer supplies). https://t.co/SAUkTWnbec pic.twitter.com/LLU9zjCzwR

A confirmar-se, o ataque terá tido início poucas horas depois dos Estados Unidos terem anunciado que iriam retirar as suas forças daquela região.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik