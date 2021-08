Turquia oferece-se para garantir a segurança do aeroporto de Cabul

Recep Tayyip Erdogan © AFP

Por TSF 19 Agosto, 2021 • 12:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Turquia ofereceu-se para tratar da segurança do aeroporto de Cabul, após a saída das tropas norte-americanas.

Num discurso transmitido na televisão, o Presidente turco afirmou que a Turquia mantém a intenção de gerir o aeroporto, durante a governação dos taliban.

Erdogan diz-se pronto para conversar com os líderes fundamentalistas, e garante que Ancara está recetiva a toda e qualquer cooperação. O chefe de Estado tratou também de sublinhar que a liderança taliban tem-se mostrado muito sensível a assegurar relações futuras com a Turquia.

No início da semana, o Governo turco anunciou que está a construir um muro na fronteira com o Irão, que tem fronteira direta com o Afeganistão. O objetivo é travar a entrada de refugiados afegãos.

Na quarta-feira, foi noticiado que Ancara está também a enviar tropas para essa fronteira, com o mesmo objetivo: impedir a entrada dos que fogem do Afeganistão.