Turquia ultrapassa 2 mil mortos devido ao novo coronavírus

Na Turquia foram detetados 3977 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas © Tolga Bozoglu/EPA

Por Lusa 19 Abril, 2020 • 21:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Turquia registou 127 novas mortes de pessoas infetadas com o novo coronavírus, contando agora com um total de 2017 mortos, com 86 306 doentes identificados no país, anunciou este domingo o ministro da Saúde, Fahrettin Koca.

A informação foi divulgada pelo governante turco numa mensagem na rede social Twitter, na qual deu também conta que foram detetados 3977 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 86 306 pessoas.

A Turquia é o país do Médio Oriente mais atingido pela pandemia em termos de casos de infeções, à frente do Irão, segundo a última contagem da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos (EUA).

O Governo de Ancara implementou uma série de medidas para limitar a disseminação da Covid-19, incluindo o fecho de escolas e universidades e a proibição de ajuntamentos de pessoas.

No sábado, o Ministério do Interior prolongou a proibição de viagens interurbanas por estrada, ar ou mar, por mais duas semanas.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20 206 registadas como infetadas. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.