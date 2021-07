Turquia vacina a partir dos 16 anos

No final de junho os jovens com mais de 18 anos começaram já a ser vacinados © Michael Reynolds/EPA

Ajudada pela chegada de milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNtech, a vacinação contra a Covid-19 na Turquia tem decorrido de forma rápida nas últimas semanas.

No final de junho os jovens com mais de 18 anos começaram já a ser vacinados, numa tentativa também de preparar já a reabertura das universidades em setembro.

Mais recentemente, a idade para poder levar a vacina foi baixada para os 16 anos. Mas este é o último grupo etário para o qual existe um plano de vacinação. Abaixo dessa idade a questão ainda está a ser debatida.

Um dos membros do Conselho Cientifico para o Coronavírus, que aconselha o Ministério da Saúde turco, afirmou recentemente em declarações à agência de notícias turca Demiroren que uma das possibilidades para as crianças poderia passar por administrar uma dose mais fraca da vacina, ou se forem necessárias duas doses fazê-lo com um maior período de intervalo.

Mas oficialmente nada ainda está decidido, e a posição das autoridades de saúde, para já, é a de esperar para ver. A Turquia diz estar a monitorizar o que está a ser feito nos outros países em relação às crianças para depois tomar uma decisão.

Até agora, a Turquia já administrou mais de 60 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Quase metade da população já tem pelo menos a primeira dose.

Mas com o feriado religioso do Eid Al-Ahda a prolongar-se por vários dias durante a próxima semana, o aumento de deslocações para as férias de verão e a variante Delta a ganhar terreno, as autoridades temem uma nova subida de casos nas próximas semanas.

Também por isso, a Turquia já começou a dar uma terceira dose da vacina a profissionais de saúde e pessoas com mais de 50 anos.

