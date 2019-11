Turquia vai devolver membros estrangeiros do Estado Islâmico aos seus países

Recep Tayyip Erdogan, Presidente turco © Reuters

O Governo turco anunciou esta sexta-feira que vai começar a devolver membros estrangeiros do Estado Islâmico (EI) capturados aos seus países de origem, grande parte da Europa, na próxima semana.

O ministro do Interior da Turquia, Suleiman Soylu, disse esta sexta-feira à agência noticiosa estatal Anadolu que os membros estrangeiros do grupo jihadista Estado Islâmico mantidos em prisões turcas serão devolvidos aos seus países de origem, a partir de segunda-feira.

O governante turco não especificou quais as nacionalidades abrangidas, mas confirmou que se refere aos mais de 1.150 membros do EI que o Presidente Recep Tayyip Erdogan disse na quinta-feira estarem ainda detidos em prisões turcas.

O Governo turco pede aos países, em particular aos europeus, que tomem as diligências necessárias para recuperar os seus cidadãos que se juntaram às fileiras do EI na Síria e que permanecem em prisões turcas pela relutância dos seus países de origem os tomarem de volta, por razões de segurança ou pela impopularidade da medida.

Contudo, não foi clarificado como é que a Turquia pretende enviar uma pessoa de volta a um país onde, tecnicamente, ele já não possui nacionalidade (por ter assumido o estatuto de cidadão do autodenominado Estado Islâmico).

Suleiman Soylu acusou ainda as milícias curdas no nordeste da Síria (que têm sido alvo de ataques do exército turco, desde a saída das tropas norte-americanas da região, no passado mês) de estarem a libertar famílias de membros do EI dos campos de detenção.

O ministro do Interior disse que cerca de 300 membros do EI, incluindo mulheres e crianças, foram novamente capturados pelo exército turco, durante a ofensiva militar contra as milícias curdas, nas últimas semanas.