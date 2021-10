Turquia vai expulsar embaixadores de dez países por pedirem libertação de opositor do regime

Recep Tayyip Erdogan © AFP

A Turquia anunciou que vai expulsar os embaixadores de dez países.

Os diplomatas foram considerados 'persona non grata', depois de terem assinado uma carta em que pediam a libertação de um opositor do regime, Osman Kavala.

Kavala encontra-se em prisão preventiva há quatro anos, depois de ter sido acusado de ser um agente do milionário norte-americano George Soros e de querer desestabilizar o país.

Num comício, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou os embaixadores de se "deitarem" com Kavala. "Eles vão para a cama com Kavala e acordam com Kavala. O homem chamado Kavala é o braço turco de Soros. Dez embaixadores pediram por ele ao ministro turco dos Negócios Estrangeiros. Não podemos permitir que venham do estrangeiro dar aqui ordens."

"Dei por isso autorização imediata ao ministro para que estes dez diplomatas sejam considerados personas non gratas. Isso vai ser feito de imediato", admitiu o chefe de Estado turco.

Em causa estão embaixadores da Alemanha, França, Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia. Os diplomatas receberam ordem para deixarem a Turquia.