Twitter altera logótipo para símbolo da Dogecoin e valor da criptomoeda dispara

O preço da Dogecoin disparou esta terça-feira depois do proprietário do Twitter, Elon Musk, ter escolhido a imagem de um cão associado a esta criptomoeda como o novo logótipo da rede social.

A decisão de Elon Musk de substituir o histórico pássaro azul como logótipo do Twitter, seja permanente ou como uma piada de curta duração, fez com que a Dogecoin subisse 21%, para quase 10 cêntimos, de acordo com o CoinMarketCap.

Preço da Dogecoin em euros nos últimos cinco dias © Reprodução Google

O dono da Tesla, que comprou o Twitter em outubro passado, há muito que utiliza a rede social para autopromoção e humor, por vezes a favor da Dogecoin, uma criptomoeda muito volátil originalmente criada como uma piada e conhecida pelo seu ícone, um cão da raça japonesa Shiba Inu.

O multibilionário indicou no passado que detém parte da sua fortuna em bitcoin.

Musk também levantou a possibilidade de permitir a utilização da Dogecoin para pagamentos 'online', gerando especulações sobre a sua visão do Twitter como um "aplicativo que faz tudo", como o WeChat na China, que oferece muitos serviços.

Um investidor que perdeu dinheiro ao apostar na Dogecoin entrou com uma ação em junho de 2022, pedindo uma indemnização de 258.000 milhões de dólares (cerca de 235.000 milhões de euros) a Elon Musk e às suas empresas Tesla e SpaceX, embora o bilionário negue as alegações.

Num documento judicial divulgado na sexta-feira, os advogados de Musk consideraram o processo uma "narrativa fantasiosa".

"Não há nada de ilegal em 'twittar' a encorajar ou divulgando imagens engraçadas sobre uma criptomoeda legítima", defenderam.

A mudança do logótipo do Twitter gerou uma série de publicações com o cão, inclusive do próprio Elon Musk.

pic.twitter.com/wmN5WxUhfQ - Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2023

O multibilionário divulgou também uma conversa com um utilizador no ano passado, onde prometia comprar o Twitter e fazer do Shiba Inu o seu logótipo.

As promised pic.twitter.com/Jc1TnAqxAV - Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2023

Lançada em 2013, a Dogecoin foi uma resposta irónica a dois fenómenos da Internet, as criptomoedas, que se multiplicaram após o sucesso da bitcoin, e as montagens de uma foto de um cachorro Shiba Inu muito popular 'online'.

Impulsionado por uma certa excitação de compras em torno de valores improváveis no início de 2021, bem como pelas múltiplas mensagens positivas de Elon Musk no Twitter, a Dogecoin disparou para mais de 70 cêntimos em maio de 2021.

Depois, Musk enviou mensagens contraditórias, primeiro considerando a Dogecoin como um "veículo financeiro imparável que dominará o mundo" e depois de "uma farsa". O valor desta criptomoeda começou então a recuar.