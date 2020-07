Twitter desativa vídeo de Trump com música dos Linkin Park

Os Linkin Park recordam que "não apoiaram nem apoiam Trump" © EPA

A rede social Twitter desativou um vídeo de campanha divulgado pelo Presidente dos Estados Unidos, respondendo ao protesto da banda Linkin Park, que contestou a utilização não autorizada da sua música por Donald Trump.

O vídeo, que tem como banda sonora o sucesso do grupo "In the end", foi primeiro publicado, na sexta-feira, pelo responsável pelas redes sociais da Casa Branca, Dan Scavino, e republicado por Trump no sábado.

No lugar do vídeo aparece agora a mensagem: "Este meio foi desativado em resposta à denúncia do detentor dos direitos de autor".

A banda rock norte-americana assinalou, em comunicado publicado na rede social Twitter, não ter autorizado o Presidente nem a sua equipa de campanha a utilizarem a sua música.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued. - LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020

Os Linkin Park recordam que "não apoiaram nem apoiam Trump" e adiantam que enviaram uma "carta de notificação".

Vários outros artistas têm-se oposto à utilização da sua música por Donald Trump.

Antes dos Linkin Park já a banda de rock britânica Rolling Stones tinha ameaçado Trump com um processo na justiça caso continuasse a utilizar, em eventos de campanha, a música "You can't always get what you want".

Durante a convenção republicana de 2016, a banda de rock britânica Queen também se opôs à utilização da música "We are the champions", que acompanhava a aparição em cena de Trump.