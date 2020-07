Twitter suspende a conta de filho de Donald Trump depois de post sobre hidroxicloroquina

Twitter suspendeu a conta de Donald Trump Jr © JIM WATSON / AFP

A rede social Twitter decidiu suspender as publicações da conta de Donald Trump Jr. por causa da partilha de uma vídeo sobre os alegados efeitos da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O Twitter considera que o filho do presidente norte americano partilhou uma informação falsa sobre a pandemia, suspendendo a conta por 12 horas.

O motivo para a suspensão foi confirmado por um porta-voz do Twitter à CNN. A rede social terá pedido ao filho de Donald Trump para apagar o vídeo que mostrava médicos a utilizar hidroxocloroquina para o tratamento da Covid-19.