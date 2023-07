Ucrânia é democracia, mas "corrupta e imperfeita". Derrota da Rússia é "muito importante"

Dadas o passado entre polacos e ucranianos, diz que a recente hospitalidade da Polónia para com os ucranianos é "um milagre". Bernard Wasserstein mergulha-nos na história de Krakowiec, "Uma Pequena Cidade Ucraniana".

Krakowiec é uma cidade pequena, muito pequena, pouco mais do que uma aldeia. Situa-se hoje no que é a fronteira da Ucrânia com a Polónia, na parte ocidental do território ucraniano, perto de Lviv. Mas ao longo do último século esteve sob muitos domínios diferentes: austríacos, polacos, soviéticos, nazis, soviéticos novamente. Beranard Wasserstein, professor emérito de História da Universidade de Chicago, membro da British Academy, fala-nos da terra natal da sua família, a partir da sua casa em Amesterdão:

"A razão do meu interesse e de ter escrito um livro sobre Krakowiec é o facto de ser a pequena cidade de onde a minha família é originária. Os meus avós nasceram lá e morreram lá".

Este livro é, sobretudo, uma história familiar?

Não, o que eu tentei fazer foi algo bastante difícil. O desafio que se me deparou, ao escrever este livro, foi combinar duas coisas: a história desta cidade e a história da minha família, e mostrar como estavam entrelaçadas, emaranhadas uma com a outra. E também mostrar como a história desta cidade e da minha família pode ilustrar temas muito mais vastos da história da Europa num passado recente.

A par do seu estudo sobre a civilização europeia do século XX, os livros sobre Israel e a Palestina, li que está a fazer um trabalho enorme, creio eu, mesmo que seja uma pequena aldeia, ao pretender montar um Dicionário Biográfico de todas as pessoas da história registada que já viveram em Krakowiec. Está terminado? Este livro é o resultado disso, ou esse projeto é algo maior do que o próprio livro?

Bem, este livro nasceu do facto de o Dicionário Biográfico nunca estar terminado, porque haverá sempre mais pessoas que talvez ainda não tenhamos descoberto. Não se trata apenas de nomes. São muitas biografias de cada pessoa ao longo dos séculos, quem é quem, ainda mais importante, quem foi quem; era uma espécie de obsessão privada minha. Mas a partir daí nasceu este livro, que é algo muito diferente. É claro que é uma história da cidade e da minha família, a sua relação com a cidade.

A cidade, que se tornou, como disse, o campo de batalha de muitos e muitos conflitos. Mas a sua família, pessoas da sua família viveram durante a Segunda Guerra Mundial, o seu avô Bern, se estou a pronunciar corretamente, e o seu pai Addi foram presos. Pode dizer-nos como é que o seu pai conseguiu fugir do nazismo em Berlim?

Sim, é uma história longa mas que julgo que vai interessar aos seus ouvintes e leitores. A família do meu pai vivia em Berlim. No período entre guerras, o meu avô tinha-se mudado para Berlim no final da Primeira Guerra Mundial e a família viveu lá até 1938. Mas eram cidadãos polacos. Tinham nascido em Cracóvia, mas o meu avô em Krakowiec, que no período entre guerras era território polaco, e por isso eram considerados cidadãos polacos. No dia 28 de outubro de 1938, os nazis ordenaram subitamente que todos os cidadãos polacos na Alemanha, a maioria dos quais judeus, fossem reunidos e expulsos de um dia para o outro. Cerca de 18 000 pessoas foram reunidas dessa forma, sobretudo em Berlim, e entre elas encontravam-se o meu avô e o meu pai, que foram expulsos para a Polónia. As autoridades fronteiriças polacas recusaram-se a admiti-los. Assim, estes milhares de pessoas definharam na fronteira, na terra de ninguém, durante vários meses. Por fim, o meu avô e o meu pai foram autorizados a regressar a Berlim, por um breve período, para resolverem os seus assuntos. Depois, o meu avô e a sua família foram admitidos na Polónia e enviados, de facto, de volta para a sua cidade natal, Krakowiec. Mas o meu pai tinha sido libertado do campo de internamento na região fronteiriça, mediante a assinatura de uma promessa condicional de que não regressaria à Polónia. Assim, no verão de 1939, deu por si em Berlim. Numa encruzilhada. Estava proibido de regressar à Polónia. Foi proibido de permanecer na Alemanha. Em agosto de 1939, de facto, estava escondido em Berlim, porque não tinha autorização para lá ficar. Mas nenhum outro país lhe concedia um visto de entrada. Por isso, encontrava-se numa situação difícil.

E a guerra estava a aproximar-se...

Claro. E um dia, estava o meu pai a descer a Unter den Linden, uma das principais ruas de Berlim, e passou por acaso pelo escritório de uma agência de turismo italiana. E na montra havia um grande cartaz que dizia: "Venha para a solarenga Itália". Então o meu avô e o meu pai entraram no escritório. E ele perguntou: "Posso comprar um bilhete para Roma?" E eles responderam: "Sim, claro. És muito bem-vindo". Então ele disse que era melhor verificar. E perguntou: "Preciso de um visto?" E o funcionário do balcão disse, "não, não, não, a Itália e a Alemanha são aliadas, não precisa de visto para entrar em Itália. Arranja-se um na fronteira, não há problema". Por isso, comprou um bilhete. E, por milagre, conseguiu viajar de comboio para Roma. E passou o ano seguinte a terminar os estudos, porque só tinha 17 anos. Terminou os estudos em Roma no inverno na primavera de 1939. Mas na primavera de 1940, as nuvens da guerra começaram a pairar em Itália. A Itália não se tinha juntado a Hitler na guerra de 1939, quando Hitler entrou em guerra contra a Polónia, a Grã-Bretanha e a França. Mas na primavera de 1940, claro, como se devem lembrar, Hitler invadiu a França. E à medida que a França ia caindo, tornou-se claro que Mussolini, o ditador italiano, iria provavelmente entrar na guerra. Por isso, o meu pai voltou a percorrer todas as embaixadas para tentar obter um visto de saída. Mas não conseguiu arranjar nenhum. O único sítio para onde ele pensou que poderia ir era a Turquia. Na altura, a Turquia era neutra e permitia a entrada de algumas pessoas. Mas, para entrar, o meu pai precisava de um passaporte. E o seu único passaporte era um passaporte polaco, que tinha de ser autenticado pelo consulado polaco em Roma. Por isso, o meu pai foi ao consulado e disse: "Será que me podem validar o passaporte, dar-lhe um carimbo?". Foi expulso. O cônsul polaco não gostava de pessoas, sobretudo dos que não falavam polaco. O meu pai não falava polaco. Tinha passado toda a sua vida em Berlim. Tinha nascido na Alemanha. Por isso, chegaram a questionar se ele era realmente um polaco. Então, ficou muito desanimado, porque qualquer dia a Itália podia entrar na guerra e ele não poderia sair do país. Acontece que ele estava alojado numa pensão e um dos outros alojamentos tinha um pintor, um jovem, que na altura estava empenhado em restaurar frescos e pinturas murais no gabinete do chefe da ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, em Roma, uma figura católica venerável e muito influente que era conselheiro do Papa, o seu nome era Ledóchowski. E o pintor, que era amigo do meu pai, disse-lhe: "Olha, estou a restaurar este fresco, tenho livre acesso ao gabinete do Padre Geral, posso levar-te como meu assistente ou qualquer outra coisa, posso levar-te. E depois podias perguntar-lhe se ele podia ajudar". Bem, o meu pai pensou que isto era muito rebuscado, mas não tinha nada a perder. Por isso, foi com ele e o homem levou-o ao escritório e apresentou-o ao Padre Geral, o Ledóchowski. E este perguntou-lhe o que queria. O meu pai respondeu em alemão, explicando que o que queria era uma recomendação para o consulado polaco, para que lhe dessem o tal visto de saída. O homem olhou para o meu pai e disse-lhe: "Como é que, se és polaco como eu, como é que é possível que não falas uma palavra de polaco?" E ele explicou que tinha nascido na Alemanha, mas que era de origem polaca, a sua família vinha de uma pequena cidade na Polónia, etc., etc." Então o homem disse-lhe: "cidade pequena, como se chama o sítio?" O meu pai insistiu: "Oh, é um sítio pequeno, um sítio minúsculo. Não deve ter ouvido falar dela". Qual é o nome da cidade, disse o homem. O meu pai disse: Krakowiec. E o homem simplesmente virou-se para o seu secretário, um jovem padre, acenou-lhe com a cabeça e o jovem padre levou o meu pai para fora. O meu pai pensou que estava a ser expulso. Mas, na verdade, o padre levou-o ao consulado polaco e explicou-lhe que vinha com a autoridade do padre geral da ordem dos jesuítas. E o consulado, que estava cheio, é claro, de católicos romanos muito convictos, deu imediatamente autorização ao meu pai. Só muito mais tarde é que o meu pai descobriu a razão pela qual o Padre Geral o tinha ajudado desta forma, o que quase de certeza lhe salvou a vida, porque se tivesse de ficar em Itália, teria quase de certeza sido preso como judeu, mais tarde na guerra, e enviado para os campos de extermínio. Descobriu-se que a família Lechódowski, de facto, era originária de Krakowiec e que era dona de uma grande propriedade, a casa senhorial junto a Krakowiec. E assim, no momento em que o meu pai disse a palavra Krakowiec era como um Shibboleth da Bíblia. Era uma espécie de palavra-passe, que garantia imediatamente a sua autenticidade.

Krakowiec é agora quase inteiramente ucraniana. Lamenta esse desfecho?

Bem, antes da guerra, Krakowiec tinha três grupos constituintes. Os judeus, que a certa altura, no final do século XIX, tinham sido o maior grupo da cidade; os polacos, que tinham fundado a cidade e eram as pessoas dominantes na cidade, os proprietários de terras, os funcionários, etc.; e os ucranianos, o terceiro grupo, que era maioritariamente constituído por camponeses que viviam nos arredores da cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase toda a população judaica foi reunida e morta a tiro pelos alemães. Alguns permaneceram escondidos, como a minha própria família. Mas também eles, pouco antes do fim da guerra, foram descobertos, traídos e fuzilados. Os polacos da cidade foram vítimas de uma limpeza étnica em grande escala, como passou a ser chamada em Krakowiec, e em toda a região do sudeste da Polónia, que se tornou território ucraniano, com massacres de polacos por milícias nacionalistas ucranianas. E depois da guerra, aquilo a que eufemisticamente se chamou uma troca de populações, os polacos da zona foram expulsos para o que veio a ser a Polónia. E os ucranianos da Polónia foram transferidos para a zona circundante, que passou a fazer parte da Ucrânia, como ainda hoje acontece. Assim, o que tinha sido uma cidade de três comunidades, tornou-se numa cidade de uma só. Eu conto a história no meu livro de que a bandeira de Krakowiec, o brasão, tem três peixes. E eu gosto de pensar nestes peixes, que tanto pode referir-se aos três tipos de carpas que foram encontradas no lago de Krakowiec, que fica mesmo ao lado da cidade, como às três comunidades da cidade. Por isso digo que os três peixes, depois da guerra, se tornaram num só peixe. Claro, é uma cidade muito diferente. Tornou-se uma cidade muito diferente desde 1945, até à queda da União Soviética (URSS) em 1991. Estava mesmo na fronteira da URSS. Só depois da queda da URSS é que foi possível, mais uma vez, que as pessoas a visitassem. Eu visitei-a pela primeira vez em 1993. Encontrei muito poucos vestígios do passado, havia alguns edifícios como a grande igreja católica romana, que a população polaca da cidade frequentava, uma bela igreja que foi transformada pelos soviéticos numa fábrica de plásticos, e a antiga sinagoga da cidade, onde os judeus prestavam culto, que foi transformada numa fábrica de pão. Atualmente, é uma ruína. Mas ainda lá está. É um dos poucos vestígios que restam das antigas populações polaca e judaica da cidade.

Portanto, houve um passado violento entre os polacos e os ucranianos. E tendo isso em conta, como vê nestes últimos tempos com a hospitalidade dos polacos em relação aos ucranianos que fugiam dos ataques russos?

Bem, é um milagre, não é? Porque poderíamos pensar que, dadas as fortes hostilidades nacionais entre polacos e ucranianos, que remontam ao século XIX, e que culminaram numa guerra no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, e neste horrível período de limpeza étnica e massacre no final da Segunda Guerra Mundial, poderíamos pensar que haveria hoje uma forte hostilidade para com os ucranianos na Polónia. Na verdade, como referiu, os polacos acolheram centenas de milhares, na verdade milhões de refugiados ucranianos na Polónia. Podemos interpretar isto de muitas maneiras, mas o que o torna ainda mais extraordinário é o facto de o atual governo polaco de direita ter sido muito hostil à admissão de refugiados de qualquer parte do mundo, ou ter sido hostil a eles até à invasão da Ucrânia, ter-se recusado a participar nos esforços da União Europeia para admitir refugiados de África ou da guerra civil síria, não quase nenhum, e, no entanto, admitiu todos estes ucranianos. Penso que a explicação mais simples para este facto é, obviamente, que os polacos odeiam os russos e têm medo dos russos, ainda mais do que dos ucranianos. Se a hospitalidade, a benevolência e o abraço de irmãos que os polacos demonstraram em relação aos ucranianos desde a invasão da Ucrânia, se esse sentimento continuará a existir daqui a cinco anos, se ainda houver um grande número de ucranianos na Polónia, isso ainda está para ser visto, porque os polacos não têm sido visivelmente dispostos e capazes de assimilar estrangeiros no seu país, mas talvez as coisas estejam agora a mudar.

Sobre o nacionalismo ucraniano, dá alguns exemplos de Krakowiec...

Krakowiec foi o local de nascimento de um dos líderes mais extremistas do nacionalismo ucraniano no início do século XX, um homem chamado Roman Shokovitch, filho de um juiz de Krakowiec. O jovem Roman tornou-se comandante de uma milícia chamada Exército Insurretos Ucranianos. Este exército, que acabou por reunir dezenas de milhares de aderentes, lutou com os alemães contra os soviéticos, contra o Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial no final da guerra, quando se tornou claro que a Alemanha estava a perder. Esperava criar um Estado ucraniano independente no que tinha sido o sudeste da Polónia. E parte disso envolveu, como já referi, massacres de polacos e, já agora, dos poucos judeus que restavam na cidade. Portanto, Shokovitch era um assassino. Foi um assassino, tanto a nível pessoal, que esteve envolvido no assassinato de oficiais polacos antes da Segunda Guerra Mundial, como durante a Segunda Guerra Mundial. E a sua milícia, numa escala coletiva e maciça, esteve envolvida em atividades genocidas ao lado dos nazis.

Desde a Segunda Guerra Mundial, o senhor Shokovitch tem sido aclamado por alguns nacionalistas extremistas, sublinho nacionalistas extremistas, especialmente nacionalistas exilados na Alemanha e no Canadá, por exemplo, como um herói e, de facto, foi-o a certa altura, depois de a Ucrânia se ter tornado independente em 1991. Depois disso, foi declarado herói nacional da Ucrânia pelo então Presidente da Ucrânia. Essa declaração foi mais tarde revogada. Mas continua a ser uma figura heroica aos olhos de alguns ucranianos, sobretudo na sua terra natal, em Krakowiec. Na praça principal há uma estátua, uma enorme estátua de Shokovitch. Por isso, ele continua a ser honrado e, de facto, todos os anos, na data do seu nascimento, há uma reunião dos seus seguidores. Já não restam muitos, agora que estão muito velhos, mas ainda assim, os seus seguidores e admiradores reúnem-se na praça principal de Krakowiec. É onde fazem discursos e cantam canções nacionalistas. É considerado um herói na cidade que, tal como grande parte da região circundante, é uma área que alberga bastante apoio às formas mais extremas do nacionalismo ucraniano. E não quero dar demasiada ênfase a este facto porque os nacionalistas extremistas não se têm saído bem nas eleições desde a independência em 1991. Portanto, são uma minoria na Ucrânia. Mas é claro que, com a invasão dos russos no ano passado, é inevitável que o sentimento nacionalista seja estimulado. Por isso, nos últimos tempos, tem havido um certo renascimento do culto de Shokovitch e de pessoas como ele na Ucrânia.

Consequentemente, será que encontra algum grau de justiça nas declarações de Putin e Medvedev sobre a liderança ucraniana como sendo Nazis?

É claro que isso é uma calúnia absurda. Não há qualquer tipo de verdade nisso. A Ucrânia é atualmente uma democracia, embora uma democracia corrupta e imperfeita. E esses elementos extremistas são uma pequena minoria da população e exercem muito pouca influência sobre o atual governo. Trata-se, portanto, de uma calúnia absurda. E tenho muito cuidado no meu livro em deixar claro que não estou de forma alguma a apoiar esta afirmação ultrajante de Putin.

A história nunca é, simplesmente, a preto e branco. Como se de um lado todos fossem maus, enquanto os outros são sempre bons. Pensa também que, no caso desta guerra atual na Ucrânia, não devemos colocar todos os maus do lado russo e todos os bons do lado ucraniano?

Bem, o meu esforço no livro foi mostrar que estas não são categorias fixas, não totalmente. Mas não quero simplesmente remeter toda a gente para uma zona cinzenta no meio. O que tentei mostrar é que, em vários casos, pessoas que se comportam bem, em certas circunstâncias, podem também comportar-se mal noutras. A mesma pessoa, que foi um resistente contra os alemães pode também tornar-se um colaborador dos alemães; um protetor dos perseguidos pode também tornar-se um traidor dos perseguidos, como no caso do homem que primeiro protegeu a minha família e lhes permitiu abrigarem-se na sua casa de campo durante mais de um ano, e depois os traiu. Por isso, não creio que seja apenas uma questão de dizer, "bem, é tudo uma questão de cinzento no meio". Penso que é mais complexo do que isso. E tentei discutir a psicologia disto: como um protetor pode tornar-se um traidor, como um resistente pode tornar-se um colaborador.

Há alguma solução previsível para a guerra na Ucrânia?

Bem, não creio que a história apresente exatamente soluções, mas sim finais. Claro que as guerras têm desfechos. E esses desfechos podem ser uma vitória para um lado ou para o outro, uma derrota para um lado ou para o outro, ou uma espécie de empate. Espero, sem dúvida, uma vitória da Ucrânia, no sentido de um resultado que permita à Ucrânia recuperar o seu território nacional e a soberania sobre as zonas que perdeu para a Rússia. Mas isso é uma questão de preferência pessoal. Penso que, em termos de estabilidade europeia, em termos de ordem internacional, é importante que se demonstre que a agressão não compensa. E, nesse sentido, penso que é muito importante que a Rússia seja derrotada de forma decisiva.

Como encara os acontecimentos do último fim de semana na Rússia?

Não sou um especialista em Rússia. Mas certamente o que os acontecimentos da semana passada mostram que uma guerra, uma vez lançada, não pode ser completamente isolada das consequências internas. Isso tem sido verdade em quase todas as guerras modernas que podemos observar. E, no caso da Rússia, ficou certamente demonstrado que a guerra, quanto mais se prolonga, tem consequências internas. Tem consequências internas para ambos os lados. No caso da Ucrânia, reforçou certamente a solidariedade nacional, que não era assim tão forte. Lembremo-nos que antes da guerra havia, e provavelmente ainda há, em certa medida, na parte oriental da Ucrânia, uma grande população de língua russa, que se considera russa e que favorece a cooperação com a Rússia. Esta situação foi provavelmente enfraquecida pelos acontecimentos dos últimos dois ou sete anos, se recuarmos a 2014, com a invasão da Crimeia, mas, de um modo geral, a solidariedade nacional ucraniana foi quase de certeza reforçada pela guerra e pela resistência, até agora parcialmente bem sucedida, à agressão russa. Agora, se isso pode sobreviver se a guerra se prolongar por mais meses, ou anos, como é definitivamente possível, é outra questão. Depende muito do que acontecer no campo de batalha. E depende muito também do apoio dos países da NATO, que até agora tem sido notavelmente forte. Mas se isso vai continuar no futuro, se não houver um avanço decisivo da Ucrânia no campo de batalha. E se, por exemplo, o ex-presidente Trump for reconduzido ao poder no próximo ano, nas eleições presidenciais de novembro de 2024, estes fatores podem alterar decisivamente as perspetivas.