Ucrânia espera "decisão histórica", detidos suspeitos da morte de menina em Setúbal e outros destaques TSF

Os líderes europeus reúnem-se, em Bruxelas, tendo como principal tópico na agenda o debate sobre as candidaturas à adesão à União Europeia da Moldova, da Geórgia e da Ucrânia.

Charles Michel considera que a União Europeia vive um "momento histórico no plano geopolítico, com importantes decisões sobre as candidaturas à adesão de Ucrânia e Moldova e a revitalização do processo de alargamento aos Balcãs Ocidentais, disse o presidente do Conselho Europeu.

No caso de Olaf Scholz, o chanceler alemão disse, esta quinta-feira, que a UE tem a "tarefa comum" de fazer com que a adesão dos países balcânicos ao bloco comunitário se torne uma realidade.

O autarca de Irpin, Oleksandr Markushyn, visitou Cascais e, com Carlos Carreiras, vai assinar um acordo de geminação, em que Irpin e Cascais vão passar a ser cidades "gémeas". A ideia é que a cidade portuguesa possa ajudar a ucraniana em matéria de reconstrução.

Acompanhe as últimas notícias do 120.º dia de Guerra na Ucrânia, ao minuto, na TSF.

O SEF revelou, esta quinta-feira, que os pedidos de asilo em Portugal aumentaram 53,4% no ano passado em relação a 2020, totalizando 1537; foram sinalizadas 54 vítimas de tráfico de seres humanos no ano passado em Portugal, continuando a exploração laboral ter maior incidência e a população estrangeira residente em Portugal aumentou em 2021 pelo sexto ano consecutivo, totalizando 698.887 cidadãos.

A Polícia Judiciária deteve três pessoas "por fortes indícios" dos crimes de rapto, sequestro e homicídio da criança de três anos que morreu segunda-feira em Setúbal, vítima de maus-tratos. Os detidos são duas mulheres e um homem - a ama que teve ao seu cuidado a criança, o marido e a filha, revela a Polícia Judiciária num comunicado enviado às redações.

A DGS confirmou, esta quinta-feira mais 11 casos de monkeypox, em Portugal. No total, foram reportados até ao momento 328 casos, sendo que a maioria das infeções centra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de contágios nas regiões Norte e Algarve.

Vestígios do vírus da poliomielite foram encontrados nos esgotos de Londres, confirmou a OMS, depois de as autoridades britânicas terem lançado um alerta no Reino Unido. "É importante notar que o vírus foi isolado apenas de amostras ambientais - nenhum caso associado a paralisia foi detetado", adiantou a OMS, citada em comunicado.

O São João está de volta às ruas do Porto. Os bailaricos, balões, martelos, sardinhas e o fogo de artifício prometem preencher as principais ruas do Porto para, depois de dois anos atípicos, celebrar a noite que será "descentralizada" por três palcos.