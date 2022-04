Von der Leyen para Zelensky: "Este envelope é um importante passo para a adesão à UE"

© AFP

Numa visita a Kiev, a presidente da Comissão Europeia foi recebida pelo Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em conferência de imprensa, Von der Leyen entregou um questionário ao líder ucraniano que faz parte do início do processo de adesão do país `a UE.

"A Ucrânia pertence à família europeia. Hoje estamos aqui para lhe dar a primeira resposta positiva. Neste envelope, há um importante passo para a adesão à União Europeia", anunciou.

No discurso, a presidente da Comissão Europeia prometeu fundos para reconstruir a Ucrânia, lamentando o que viu em Bucha, o local onde as forças russas cometeram um massacre de civis.

