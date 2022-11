Ucrânia insiste que Rússia é responsável pelo míssil que atingiu a Polónia

© John Thys/AFP

Por Lusa 17 Novembro, 2022 • 10:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O chefe da diplomacia ucraniana apontou esta quinta-feira a Rússia como "inteiramente responsável" pelo míssil que atingiu território polaco e matou duas pessoas, falando após um contacto telefónico com o homólogo norte-americano, Antony Blinken.

"Partilhamos do mesmo ponto de vista, segundo o qual a Rússia é inteiramente responsável pelo terror provocado pelos mísseis, e as consequências (dos ataques) sobre a Ucrânia, Polónia ou a Moldávia", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba.

As declarações de Kuleba foram difundidas pela rede social Twitter.

Na quarta-feira à noite, o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu acesso a "todos os dados" dos parceiros de Kiev sobre as circunstâncias da explosão na Polónia, depois de ter reafirmado que o míssil que matou duas pessoas era russo.

I had a call with @SecBlinken right during another massive missile attack on Ukraine this morning. We share the view that Russia bears full responsibility for its missile terror and its consequences on the territory of Ukraine, Poland, and Moldova. 1/2 - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022

O contacto telefónico entre Kuleba e secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, decorreu esta quinta-feira de manhã, na mesma altura em que as forças da Rússia voltaram a disparar mísseis contra o território da Ucrânia.

Por outro lado, o ministro ucraniano elogiou a "ajuda crucial em matéria de defesa", mas pediu celeridade nas "entregas de sistemas de defesa antiaéreos à Ucrânia" para que Kiev possa fazer face ao aumento dos ataques de mísseis russos.

Sobre esta questão, Kuleba apelou a Washington no sentido do fornecimento de mísseis "Patriot", um sistema terra-ar que utilizam um sistema de radar considerado muito eficaz, do ponto de vista militar.