Ucrânia "não pode" receber Eurovisão. Reino Unido convidado a realizar edição de 2023

A edição de 2023 da Eurovisão não se vai realizar na Ucrânia. A União Europeia de Radiodifusão (EBU) anunciou, esta sexta-feira, que, devido à invasão russa ao país, "as garantias de segurança para o radiodifusor ucraniano acolher, organizar e produzir o festival da Eurovisão, ao abrigo das leis da ESC, não podem ser cumpridas pela UA:PBC".

Com a impossibilidade de realizar o evento dentro das fronteiras da Ucrânia, o Reino Unido, segundo classificado de 2022, foi convidado a realizar a próxima edição.

"De acordo com as regras e, para assegurar a continuidade do evento, iremos agora iniciar discussões com a BBC, como segunda classificada deste ano, para potencialmente acolher a Eurovisão de 2023 no Reino Unido", refere o comunicado da União Europeia de Radiodifusão.

Apesar de a Ucrânia não possuir as condições para organizar o festival, a EBU admite a intenção de que "a vitória se reflita nos espetáculos do próximo ano. Isto será uma prioridade para nós nas nossas discussões com os eventuais anfitriões".

A banda "Kalush Orchestra" venceu a edição de 2022 da Eurovisão, com a música "Stefania". O grupo ucraniano somou 631 pontos e garantiu a terceira vitória do país no concurso.